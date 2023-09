El comienzo de las Eliminatorias Sudamericanas está en el foco de atención de todos los aficionados al fútbol.



El día de ayer, 7 de septiembre, seis selecciones salieron a la cancha para iniciar una complicada disputa por seis cupos directos y un repechaje al Mundial de Fútbol 2026, el cual tendrá como sedes a Estados Unidos, Canadá y México.



Le contamos cuáles fueron los resultados de los primeros partidos de las eliminatorias 2023.

Resultados

Paraguay 0 - 0 Perú (Finalizado).

Colombia 1 - 0 Venezuela (Finalizado).

Argentina 1 - 0 Ecuador (Finalizado).

Recuerde que la primera fecha se completará, hoy 8 de septiembre. Uruguay enfrentará a Chile en Montevideo y jugarán Brasil vs. Bolivia.



Si usted desea ver los partidos, lo puede hacer en las emisiones en Caracol y RCN.

Tabla parcial

Colombia- 3 puntos, 1PJ, +1DG

Argentina- 3 puntos, 1PJ, +1DG

Perú- 1 punto, 1 PJ, 0 DF

Paraguay- 1 punto, 1 PJ, 0 DF

Brasil-

Bolivia-

​Uruguay-

Chile-

Ecuador-0 puntos, 1PJ, -1DG

Venezuela-0 puntos, 1PJ, -1DF

Segunda fecha de las eliminatorias

Bolivia vs. Argentina (3:00 p.m.)

Ecuador vs. Uruguay (4:00 p.m.)

Venezuela vs. Paraguay (5:00 p.m.)

Chile vs. Colombia (7:30 p.m.)

Perú vs. Brasil (9:00 p.m.)

Por otro lado, el argentino Fernando Batista, seleccionador de Venezuela, aseguró este jueves que su equipo "ha hecho un partido bueno" a pesar de haber caído por 1-0 en su visita a Colombia en el estadio Metropolitano de Barranquilla.



"Creo que en líneas generales el equipo ha hecho un partido bueno, hay que sacar lo positivo, corregir lo que no se pudo hacer y ya pensar en el partido con Paraguay", afirmó Batista en la rueda de prensa posterior al partido de la primera jornada de las Eliminatorias al Mundial de 2026.



El argentino manifestó que se va "con bronca por la derrota", pero se mostró tranquilo porque su equipo reflejó en "una cancha difícil" la idea de juego que propone.



"Lamentablemente ya está, hay que dar vuelta a la página y el martes debemos pensar en lo que viene", recalcó.

Más noticias

VANESSA PÉREZ

Con información de EFE*

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS