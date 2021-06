La pregunta de siempre: ¿Cómo detener a Lionel Messi?

Una de las preocupaciones de los últimos 14 años del fútbol colombiano es cómo enfrentar al que, para muchos, sigue siendo el mejor jugador del mundo, el argentino Lionel Messi. Con la Selección Argentina no ha tenido los mismos logros que con el Barcelona (ganó solo un Mundial Sub-20 y un oro olímpico, pero llegó a una final de un Mundial y a tres de Copa América). Pero el respeto que inspira es enorme.

Messi vuelve a Barranquilla para un partido de eliminatoria después de casi diez años. La última vez que la albiceleste jugó en el Metropolitano no lo tuvo en la cancha, e igual se llevó los tres puntos. Pero cada vez que enfrenta a Colombia, la pregunta es recurrente: cómo neutralizarlo.



A veces se ha logrado, como en la Copa América de 2011, cuando el equipo de ‘Bolillo’ Gómez armó una línea de cuatro en la mitad y detrás de ella, Carlos Sánchez, para ahogarlo. O algo parecido hizo Carlos Queiroz en el mismo torneo, hace dos años, la última vez que Colombia lo enfrentó, con muchos nombres que hoy repiten en la convocatoria.



El actual técnico de la Selección, Reinaldo Rueda, pone por encima su idea de juego a una posible estrategia pensando en Messi. “Considero que el estilo de juego (de Colombia) no pasa por alterarlo, es el ADN que tiene el jugador colombiano, y que por la presencia de Lionel no creo que se altere, hay que tomar recaudos, y hay que tomar las situaciones analizadas para el partido”, dijo Rueda.

"Considero que el estilo de juego no pasa por alterarlo, es el ADN que tiene el jugador colombiano, y que por la presencia de Lionel no creo que se altere, hay que tomar recaudos".

Eso no quiere decir que lo vayan a descuidar, o que se repitan frases como la famosa declaración de Gustavo Bolívar en 2011, cuando dijo que Messi era “un jugador común y corriente, como todos nosotros”.



“Por la gran diferencia que marca Messi, por su potencial y talento, hay que tener recaudos. Muchos de ellos lo han enfrentado, lo conocen bien y saben sus virtudes. Debemos hacer un juego de solidaridad colectiva, de posesión del balón: mientras Colombia conserve la posesión del balón es algo importante para neutralizar a Messi, y hacer que tenga un mínimo contacto con el balón”, agregó el DT colombiano.



Uno de los que estuvieron en ese operativo exitoso para controlar a Messi y ganarle a Argentina en la Copa América de 2019 fue Wílmar Barrios. Ese día jugó como mediocampista central, con el respaldo, a lado y lado, de Juan Guillermo Cuadrado y Mateus Uribe. De los 11 titulares de ese 2-0 del 15 de junio de 2019 en Salvador, solo James Rodríguez y Radamel Falcao García no están en esta convocatoria.



“Mientras estemos cerca y compenetrados, un equipo corto y sin dar espacios, yo creo que se le va a complicar. No es solamente lo individual, sino que más allá de eso es lo colectivo, lo que hagamos en defensa y ataque. Hay que tener cuidado con Argentina, más allá de todo sabemos la calidad que tiene Messi, pienso que también tienen jugadores muy importantes que pueden desequilibrar el partido. Pensamos en ello, pero también en lo que podemos hacer nosotros”, señaló el jugador del Zenit de Rusia.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc

