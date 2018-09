Jornada para el olvido de James y Falcao en Europa

Así como hay tardes en las que se celebran las grandes actuaciones de los futbolistas colombianos en Europa, la de este viernes no fue la mejor. James Rodríguez, con el Bayern Múnich, y Radamel Falcao García, con el Mónaco, perdieron sus respectivos partidos de la fecha en las ligas de Alemania y Francia.

James volvió a ser titular luego de no participar en el último encuentro del equipo bávaro contra el Augsburgo, tras quedarse todo el partido en el banco de suplentes. Este viernes fue uno de los que más intentó en el juego contra el Hertha Berlín, pero no fue el día para el Bayern, que por más que lo intentó, el balón no quiso entrar y terminó cayendo 2-0.



Los alemanes tuvieron las mejores ocasiones de gol; incluso en una, James dejó solo a Robert Lewandowski, sin embargo el delantero polaco (como pocas veces lo hace) no definió rápido y jamás sacó el remate a portería. Rodríguez terminó saliendo del partido a los 72 minutos, en lugar de Sandro Wagner.

Del otro lado, Falcao y el Mónaco nada que levantan cabeza. El equipo del Principado volvió a caer, esta vez contra el Saint Etienne (2-0) y en este momento está de 18 en la tabla de posiciones, a solo un lugar de los puestos del descenso en la Liga de Francia.



El ‘Tigre’ en el partido de este viernes falló dos ocasiones claras de gol y un tercer remate que se fue desviado. Fue una mala noche como las que ha tenido últimamente el Mónaco. El equipo monegasco fue desintegrado casi en su totalidad a comparación del club que fue campeón hace dos temporadas.



Tanto el Bayern Múnich como el Mónaco tendrán pronto la revancha: deberán enfrentar en la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones al Ajax (martes) y al Borussia Dortmund (miércoles), respectivamente. Allí se verá si los dos máximos representantes de Colombia en Europa volverán a sacar lo mejor de su fútbol para beneficio de sus equipos.

