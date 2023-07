La leyenda del fútbol Lionel Messi hizo historia el viernes cuando pisó la cancha por primera vez como miembro del Inter Miami, lo que marca el comienzo de un nuevo e intrigante capítulo en la carrera de 20 años del argentino.

Su traslado desde Europa, el epicentro del futbol de clubes, hasta el sur de Florida, un remanso relativo para el deporte mas popular y visto del mundo, fue anunciado como un golpe maestro para Estados Unidos.

Mucho dinero

No hay duda de que eso es así, pero América Latina también podría verse muy beneficiada. Las expectativas no podrían ser más altas para la Major League Soccer, o MLS, como se conoce a la liga profesional masculina de EE.UU.



La llegada de uno de los mejores futbolistas de la historia, si no el mejor, ya ha pagado dividendos para el deporte en EE.UU.



Un acuerdo con la UEFA de Europa ofrecerá nuevos eventos entre las dos regiones más exitosas para el fútbol internacional, comenzando con la Finalíssima que se jugo en Londres el año pasado.

Y la Copa Libertadores de este ano ofrece más de US$207 millones en premios, un 21 por ciento mas que en 2022, gracias a la venta de derechos de transmisión más lucrativos.

El tope

Claro, la cifra es pequeña en comparación con los US$2.000 millones que distribuye la Liga de Campeones europea, pero es importante para clubes que generalmente tienen limitados recursos.



Y pueden comprar más estrellas porque el reglamento de la MLS advierte que los equipos podrán utilizar los fondos para fichar a un nuevo jugador siempre que su salario y los costos de adquisición sean superiores al Cargo Máximo del Presupuesto Salarial, que en este caso el tope es de $5.210.000 en esta temporada.

