Así es la realidad virtual en las vallas de los partidos de fútbol

Aunque la publicidad alrededor de la cancha en el fútbol y en otros deportes se comenzó a hacer popular en los años 70, en los últimos tiempos se ha aprovechado la realidad virtual para que, dependiendo de la zona del mundo donde se vea el juego, los avisos que salen en pantalla sean diferentes.

La publicidad fue con vallas estáticas hasta los años 80, cuando comenzaron a instalarse avisos que cambiaban con el paso de los minutos. En Colombia, la primera vez que se vio ese fenómeno fue en 1987, en el estadio El Campín.



A mediados de los 90 se creó la fórmula para mover todas las vallas alrededor de la cancha, de manera mecánica. Y a mediados de los 2000 aparecieron las primeras pantallas LED. El sistema se utilizó por primera vez en Colombia en 2006, en la final de la Liga del primer semestre entre Deportivo Pasto y Deportivo Cali.



Pero desde hace cuatro años, el asunto va más allá. Hace varios años, algunas empresas de tecnología han comenzado a utilizar la realidad aumentada para retransmitir publicidad diferente por varias señales. La Liga española lo viene haciendo hace más de cuatro años y por eso, en las transmisiones que llegan a Colombia, se han podido ver anuncios de productos locales.

Misma toma, mismo partido. Diferente publicidad de acuerdo al canal o el país que está llevando el encuentro.



Impresionante. 👏🏻pic.twitter.com/AIbwvViAeW — Señor Fútbol Py (@SrFutbolPy) July 4, 2021

El tema se hizo viral cuando en redes sociales se puso un video en el que se ven las cuatro señales diferentes del mismo partido, con la misma toma principal de la cámara, pero con las vallas de fondo completamente distintas.



¿Cómo funciona el asunto? El primer paso es recrear el mapa del campo de juego en 3D y eso se une a cámaras de seguimiento del movimiento de los jugadores, con lo cual se crea una capa diferencial para el espacio de la publicidad. Sobre ella es donde se proyecta posteriormente el aviso diferenciado para cada señal.



"Cuando 'ocultamos' información en una valla LED, es importante que no puedas apreciarlo a simple vista, de lo contrario, generaría una distracción visual", explicó Max von Braun, fundador de la firma suiza AGS, una de las que se especializó en el tema, al portal de tecnología Xataka.



"Cuanto más rápida y precisa sea la sincronización, mejor. Con un obturador rodante, la imagen aparecerá correctamente sincronizada en unos tres milisegundos de exposición", agregó el portavoz de AGS, que trabaja con la federación de Inglaterra.



Otra firma que trabaja esta publicidad virtual es Supponor, que trabaja con la Liga española y con Mediapro, que es la misma empresa que opera el VAR en Colombia.



Supponor, según su págin web, utiliza "señales de luz no visibles para superponer con gran precisión paneles LED o perimetrales estáticos con mensajes virtuales y dinámicos dentro de las transmisiones de TV en vivo".



Por ahora, no está previsto a corto plazo que esta tecnología se utilice en el fútbol colombiano.



