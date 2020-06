El recibimiento a la primera Selección Colombia que fue a un Mundial

Colombia nunca había asistido a una Copa del Mundo, hasta que clasificó a la edición de 1962, en Chile, tras eliminar a Perú. Si bien en ese torneo el equipo no ganó ningún partido, los jugadores de ese equipo fueron recibidos como héroes en Bogotá.

Cuenta la historia que la Selección dirigida por Adolfo Pedernera solamente sacó un punto. Pero ese punto fue muy celebrado y fue el partido para mostrar hasta que, 28 años después, el equipo de Francisco Maturana volvió a clasificar: fue el empate a cuatro goles con la Unión Soviética, con el gol olímpico de Marco Coll como estandarte.



Ese empate ilusionó a los colombianos con avanzar a la segunda ronda, pero en el cierre de la primera fase, Yugoslavia lo goleó 5-0 y lo mandó de regreso a casa.



Sin embargo, eso no importó. El ánimo y la admiración de la gente hacia ese equipo se mantuvieron intactos. Y por eso, el 9 de junio de 1962, el día en que el plantel volvió a pisar suelo colombiano, el recibimiento fue enorme.



El desfile comenzó en el aeropuerto Eldorado y terminó en el hotel San Francisco, el centro de Bogotá, en un desplazamiento que duró cerca de tres horas y media.



“Con un recibimiento sin precedentes en la historia deportiva de Colombia, el pueblo bogotano dio la bienvenida a la selección nacional que tan decorosamente vistió la camiseta deportiva del país en el torneo mundial de fútbol que se realiza en Chile”, dice la crónica que EL TIEMPO publicó al día siguiente.



El ‘Loco’ Rolando Serrano, uno de los grandes jugadores de ese equipo, contó cómo fue la despedida con el DT Pedernera: “El gran Adolfo nos llamó uno a uno y llorando como un niño nos manifestaba que en su vida deportiva y sentimental jamás olvidaría lo mucho que quería a sus ’22 hijos’ y a Colombia, a la que considera su segunda patria”.



Ya desde ese momento, los jugadores pedían que se creara un ministerio del deporte, algo que apenas vino a darse el año pasado. Por entonces ni siquiera existía Coldeportes, creado el 6 de noviembre de 1968.



“Te pido el favor de que le digas a la opinión nacional sobre la importancia que sería instituir un Ministerio del Deporte. Esto, como medio para lograr conservar este equipo, que es la familia más unida que hay en Colombia. Quedaríamos de campeones del mundo si se nos mantuviera en permanente contacto”, le dijo ese día a EL TIEMPO el arquero Efraín ‘Caimán’ Sánchez.



Ese grupo quedó en la historia, pero su legado no se aprovechó. Pedernera no volvió y el grupo, al año siguiente, tuvo una pobre actuación en la Copa América. Tuvo que pasar mucho tiempo, exactamente 28 años, para volver a esa fiesta y para conseguir el primer triunfo de su historia.



