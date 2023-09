La selección Colombia derrotó por la mínima diferencia en su debut en las eliminatorias al Mundial de Estados Unidos-México-Canadá 2026. Aunque el mediocampista Jorge Carrascal solamente jugó el segundo tiempo del encuentro fue el jugador más destacado de la tricolor.



De acuerdo con varios medios, el volante del Dínamo de Moscú sobresalió dentro de los 16 jugadores que utilizó el DT Néstor Lorenzo en la victoria sobre el seleccionado venezolano.



Así fue el rendimiento de cada uno de los jugadores de Colombia en el partido que se llevó a cabo en el estadio Metropolitano de Barranquilla:



Camilo Vargas: 6

El arquero de Colombia no tuvo mayores desafíos, con excepción un oportuno rechazo de puñetazo en el primer tiempo. Los venezolanos no lo inquietaron.



Daniel Muñoz: 6

El lateral derecho, según Futbolred, hizo valer su experiencia y se desempeño mejor saliendo que retrocediendo.

Yerry Mina: 5

El central no tuvo el mejor rendimiento y en los duelos directos se evidenció que no está en buen nivel. En dos oportunidades quedó mal parado.



Jhon Lucumí: 6

El jugador del Genk de Bélgica salió avante en los duelos hombre a hombre. Debió tapar los huecos que dejó Mina y por esto quedó comprometido en varias jugadas.



Deiver Machado: 5

Fiel a su estilo en los equipos en los cuales ha jugado, el lateral izquierdo deja espacio a los rivales cuando sale al ataque y no regresa a tiempo.

Los jugadores de Colombia al final del juego. Foto: Vanexa Romero/ETCE

Jefferson Lerma: 6

El volante de recuperación dejó hasta la última gota de sudor en el césped del Metropolitano porque debió cubrir, en varias jugadas, a su compañero de zona



Matheus Uribe: 5

El desempeño de este mediocampista mixto fue uno en el primer tiempo, en el que estuvo enredado y, además, no nutrió a los delanteros; y otro en la segunda parte, en la que se vio mejor, con más movilidad.

Jorge Carrascal, figura de Colombia, que venció 1 a 0 al país vecino con gol de Santos Borré en el comienzo del segundo tiempo. Foto: Vanexa Romero/ETCE

Juan Guillermo Cuadrado: 5

Se esperaba más del talentoso y polifuncional jugador del Inter de Milán, pero careció de un cómplice en la jugadas de ataque que inició. Sin embargo, fue el artífice de las escasas jugadas de peligro que generó Colombia.



Jhon Arias: 6

Si un jugador de Colombia tuvo sacrificio fue este volante del Fluminense de Brasil. No obstante, los defensores venezolanos le ganaron muchos duelos directos. Fue el autor de la asistencia para el gol de Borré.

James Rodríguez ingresó en la segunda parte. Foto: Vanexa Romero/ETCE

Luis Díaz: 6

El delantero del Liverpool buscó y buscó la manera de inflar las redes del arquero Romo, pero no estuvo fino. Tuvo una inmejorable opción de anotar, pero la desperdició. Se le valoró la enjundia y la entrega de siempre.



Rafael Santos Borré: 7

Aunque no ha jugado prácticamente en la Liga de Alemania, este goleador de raza tiene toda la confianza de Lorenzo. A los 16 segundos del inicio del segundo tiempo, de certero cabezazo, marcó el único gol del juego.



Jorge Carrascal: 8

James Rodríguez por Arias: 6.

Durán por Borré:6

Barrios por Uribe: 6

Sinisterra por Díaz: 5

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS