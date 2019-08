Pitazo inicial en la Liga Premier de Inglaterra

íVuelve a rodar el balón en Inglaterra! La Premier League levanta el telón el viernes para vivir un nuevo cara a cara entre los titanes Manchester City y Liverpool, que sin embargo quedarán un poco eclipsados por el partido estelar de la jornada inaugural: el Manchester United-Chelsea del domingo.

Decepcionantes el curso pasado (sextos a 32 puntos de su vecino 'skyblue'), los locales quieren comenzar el nuevo curso venciendo a uno de sus rivales directos en la lucha por entrar en la próxima Liga de Campeones.



En el equipo dirigido por Ole Gunnar Solksjaer podría debutar el internacional inglés Harry Maguire, a quien los 'Red Devils' convirtieron en el defensa más caro de la historia cuando abonaron al Leicester 87 millones de euros.

El Chelsea viene de ganar la Europa League y de clasificar 3º en el anterior campeonato inglés pero, tras perder a su estrella Eden Hazard (rumbo al Real Madrid) y no poder fichar hasta 2020 por una sanción de la FIFA, su única buena noticia este verano (boreal) ha sido la llegada al banco de Stamford Bridge de la leyenda Frank Lampard.



Pero antes, el pistoletazo de salida a la liga inglesa lo dará el Liverpool el viernes, cuando reciba al recién ascendido Norwich en Anfield, el primero de los 38 obstáculos que debe sortear en el camino hacia su primera Premier League.



La última vez que los de Jürgen Klopp se hicieron con el campeonato inglés fue en 1990, antes de su actual denominación. Su máximo rival por el título, el City, que le derrotó el pasado domingo en la Community Shield en penales, debutará el día siguiente en el estadio del West Ham del chileno Manuel Pellegrini.



El vigente campeón que dirige Pep Guardiola busca su tercera corona consecutiva, algo que no pasa en Inglaterra desde que lo hiciera el Manchester United entre 2007 y 2009. Pese a que muchos le afean su pobre desempeño hasta la fecha en la 'Champions', Guardiola sigue sosteniendo la importancia de la competencia liguera para su proyecto.



"Para mantener la salud y la concentración del equipo, lo más importante es la

Premier League. Es un torneo que se disputa todos los fines de semana, mientras que en la Liga de Campeones pueden ocurrir muchas cosas en uno o dos partidos", apuntó.



Tras quedar 5º en la 2018/2019 el Arsenal quedó fuera de la 'Champions'. Pero los 'Gunners' del español Unai Emery han sido agresivos en el 'mercato' y desembolsaron 80 millones de euros por el atacante Nicolas Pépé, del Lille. El marfileño formará un trío ofensivo de primer nivel junto al gabonés Pierre-Emerick Aubameyang y el francés Alexandre Lacazette y podría debutar en la Premier el domingo en el campo del Newcastle, del que partió el técnico español Rafael Benítez.



El Arsenal apuntaló además su defensa con el central brasileño David Luiz, procedente del Chelsea. A la misma hora que el Arsenal, Leicester y Wolverhampton, dos de los equipos que aspiran a colarse entre los integrantes del 'Big Six', chocarán en el coliseo de los 'Foxes' para demostrar el teórico buen desempeño de sus despachos en la pretemporada.



Los 'Wolves' de Nuno Espirito Santo se hicieron en propiedad con el delantero mexicano Raúl Jiménez (13 goles en la pasada Premier League) y con el pivote belga Leander Dendoncker, dos de los pilares que les convirtieron en el equipo revelación la campaña anterior (7º siendo un recién ascendido). Por su parte, antes de la venta de Maguire, el Leicester de Brendan Rodgers se hizo en propiedad con el centrocampista Youri Tielemans y rescató al español Ayoze Pérez del Newcastle.



AFP