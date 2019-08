Se sube el telón en Italia: todos van por Juventus

Comenzó desde este sábado una nueva edición de la Serie A, la liga del fútbol italiano, que alzó su telón con Inter y Nápoles decididos a asaltar el trono de un Juventus que busca su novena corona consecutiva, la segunda para Cristiano Ronaldo, con un nuevo comandante en el banquillo, Maurizio Sarri.

Juventus, reforzado con el holandés Matthijs de Ligt, el francés Adrien Rabiot o el galés Aaron Ramsey, y con la presencia estelar de Cristiano y de Juan Guillermo Cuadrado, quiere defender la corona en un año en el que la directiva apostó por un cambio de filosofía al separarse de Massimiliano Allegri para encomendarse al fútbol ofensivo de Sarri.



El nuevo técnico, que se está recuperando de una neumonía y no puede sentarse en el banquillo en las dos primeras jornadas, comenzando ayer en la victoria de visita al Parma (0-1), dirige a una plantilla todopoderosa que cuenta todavía con los argentinos Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín, pese a que ambos figurarán en la lista de posibles salidas del club. “Hay competencia, los chicos lo saben. El club ha sido muy claro con ellos y cada uno debe ser profesional, entrenarse bien y estar listo. Si hay ocasiones, las aprovecharemos, si serán ventajosas para ellos y para nosotros”, explicó el vicepresidente, el checo Pavel Nedved.



Debe marcar territorio desde el comienzo, en una temporada en la que el Inter y el Nápoles fueron protagonistas de inversiones récord en el intento de interrumpir el dominio del equipo turinés, que dura desde 2011.

Mauro Icardi, delantero y capitán del Inter de Milán. Foto: AFP



Para hacerlo, el Inter apostó precisamente por el hombre que abrió el ciclo ganador del Juventus, el técnico Antonio Conte, y gastó más de 150 millones de euros para fichar a Romelu Lukaku, Diego Godín, Nicoló Barella, Stefano Sensi o el austríaco Valentino Lazaro. Un mercado que la directiva interista quería financiar con la venta del argentino Mauro Icardi, excluido públicamente por Conte, y quien, sin embargo, sigue en Milán. Juventus y el Nápoles son los más interesados, pero su situación sigue estancada.



El cuadro milanés empezó su carrera por el título en San Siro contra el recién ascendido Lecce, en un partido en el que más de 65.000 personas esperaban ver en acción a una defensa granítica, con Godín, el eslovaco Milan Skriniar y el holandés Stefan de Vrij, y el nuevo número 9, Lukaku.



El otro gran pretendiente al Scudetto es el Nápoles del técnico Carlo Ancelotti, que ayer derrotó 3-4 a Fiorentina. El equipo blindó su zaga con Kostas Manolas y agregó chispa en las bandas con el mexicano Hirving Lozano, del PSV, el fichaje más caro de su historia al costar 42 millones de euros. “No me escondo, digo claramente que nuestro objetivo es luchar por el título. Luego, el campo dará su veredicto”, afirmó el técnico Ancelotti, quien aún no pierde las esperanzas de contar con James Rodríguez.

Los napolitanos cuentan con el portero colombiano David Ospina, aunque no atajó este sábado. Fiorentina, por su parte, agregó esta semana al veterano Franck Ribery, de 36 años, que llegó gratis tras acabar su contrato con el Bayern Múnich.



Más lejos del nivel de Juventus, Nápoles e Inter están el Roma, que apostó por el portugués Paulo Fonseca en el banquillo y que perdió al mencionado Manolas; el Milan del técnico Marco Giampaolo, que se reforzó con el exmadridista Theo Hernández, o el Lazio, que reforzó su carril con el español Jony Castro.



Roma debutará hoy en casa contra el Génova, el Milan viajará a Udine, mientras que el Lazio jugará en el campo del Sampdoria, donde juega el defensa colombiano Jeison Murillo.



Vive con grandes expectativas el arranque de la nueva campaña el Atalanta, revelación de la última temporada al acabar tercero y sellar el billete para una histórica clasificación a la Liga de Campeones.



El equipo de Bérgamo, que se estrenará en el campo del Spal de Ferrara, se reforzó con el colombiano Luis Muriel, el eslovaco Martin Skrtel (ex del Liverpool) y con el talento ucraniano Ruslan Malinovskyi. Además, se mantiene el goleador Duván Zapata.

“En teoría, la Juve es la más fuerte. No hay que olvidar que gana desde hace ocho años y aún se ha reforzado”, estimó el lunes en la Gazzetta dello Sport el seleccionador italiano Roberto Mancini. “Y el Nápoles me parece peligroso. Tienen los mismos jugadores, acostumbrados a jugar juntos. Mientras que el Inter cambió cuatro o cinco titulares y perdió elementos importantes. De momento digo Juve, Nápoles, Inter”, añadió.



Por detrás de los tres grandes, la pelea por la cuarta plaza, que da acceso directo a la Champions, será terrible, con no menos de seis candidatos: el Atalanta, el Milan, los dos clubes de la capital, Lazio y Roma, el Torino e, incluso, la Fiorentina. A priori, serán más modestos los objetivos del Brescia, al que llegó el delantero Mario Balotelli.



AFP y Efe