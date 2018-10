Sigan creyendo que al Real Madrid no le hace falta CR7… (Opinión)

Los seres humanos, muchas veces, creamos y nos creemos mentiras para no aceptar algo obvio o para pasar la vida mejor. A los hinchas del Real Madrid les dijeron que no les iba a hacer falta Cristiano Ronaldo, que el club es más grande que cualquier jugador: ahora se están enfrentando a la realidad de la magnitud de esa mentira.

Pasaron cinco partidos para que el actual tricampeón de Europa pudiera ganar uno; el domingo pasado rompió una de sus peores rachas de la historia: marcó un gol después de más de 8 horas de juego (¡cinco juegos!), pero lo más grave es que no convence en su fútbol y este martes apenas pudo vencer 2-1 a un equipo llamado Viktoria Pilsen (Google dice que juegan en República Checa y no tiene nada que ver con la cerveza) en la Liga de Campeones.



Isco dijo antes del encuentro contra el equipo ucraniano que “no se puede llorar por alguien que no ha querido estar aquí”, reforzando la mentira de que no hace falta y la plantilla que está es lo suficiente.



Pues, hoy, las lágrimas se evidencian en abucheos y reproches al equipo (y más cuando en cuatro días hay un clásico contra el Barcelona) ya que en muchísimas ocasiones a lo largo de las nueve temporadas que pasó Cristiano en el Real Madrid, sus goles tapaban el bajo rendimiento de otros jugadores, como Isco.



Mientras, del otro lado, a quien parece no hacerle falta el Real Madrid es al goleador portugués. Su Juventus es líder en Italia con 25 puntos, con 4 de ventaja sobre el segundo, Nápoles ha marcado cinco goles en la Serie A y, aunque ha estado cerca, no lo ha hecho en la Champions, su torneo favorito, pero eso poco le importa’: “El equipo (Juventus) es fantástico. Los premios no significan todo. Por supuesto, ayudan. Pero no es una obsesión. Ya he ganado muchos, no hay problema”, dijo.



No había necesidad de mentir, al Real Madrid le hace y hará falta Cristiano; ahora hay que ser sensato e intentar suplirlo con una o dos estrellas que no quisieron comprar.



Así es el fútbol…



