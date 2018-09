Meluk le cuenta… (Hoy, como ayer)

En todo equipo de fútbol lo primordial son los futbolistas. Después viene el técnico. Eso se cae de maduro. Los medios –sí, nosotros los de la prensa– hicimos de los técnicos unos ídolos venerados como si tuvieran la luz del juego, pero la verdad es de los futbolistas.

La Selección Colombia cerró bien sus dos primeros partidos amistosos pos-Pékerman, con el 0-0 contra Argentina. Ya le había ganado 2-1 a una Venezuela discreta y livianita. En ambos juegos no tuvo al mejor futbolista del país, James Rodríguez, que se quedó en el Bayern Múnich... Bueno, eso es un decir: lo exacto es que le dieron puente largo y estuvo de paseó por Israel.



Vamos al juego. Lo mejor del equipo fue de nuevo su lucha, su disposición anímica para no perder el partido, para intentar ganarlo. La seriedad y la valentía de nuevo fueron su marca.



Soportó los primeros 20 minutos dominado por una Argentina que presionó cerca del área con velocidad e intensidad y, además, trianguló con precisión varias veces. Ospina, el portero, tuvo cuatro atajadas. Fue la figura hoy como lo fue antes. Es que el fútbol es de los futbolistas, repito.



Con la pelota Colombia les quitó rapidez al rival y al juego, pero, otra vez, no generó opciones de gol. El problema de hoy es el de antes. Como la base de jugadores fue la misma del Mundial, no podía ser diferente.



En el segundo tiempo el equipo fue más compacto atrás, se cerró con más hombre, dejó menos espacio y jugó al contragolpe... ¡Como antes!



Con los numerosos cambios por lo menos tuvo dos remates con Benedetti y Villa que salieron desviados. ¡Pero dispararon! Principio mínimo del juego: para hacer goles hay que patear.



Arturo Reyes, el DT encargado (al que probablemente le alarguen la ‘palomita’), fue inteligente y serio. No inventó mucho. Tuvo sentido común.



Hoy, como ayer, Colombia no le pudo ganar a Argentina ni hacerle goles, mostrando las mismas virtudes de lucha y garra y las mismas limitaciones de ataque. Y si la base es la misma, pues...



Meluk le cuenta…



GABRIEL MELUK

Editor de Deportes

En Twitter: @MelukLeCuenta