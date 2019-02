Colón, de Comesaña, tropieza en la Superliga de Argentina

El entrenador uruguayo nacionalizado colombiano Julio Comesaña sufrió su primera derrota al frente de Colón de Santa Fe, que cayó por 1-0 a poco del final su encuentro contra Lanús, el sábado por la tarde, en uno de los encuentros por la decimoséptima fecha de la Superliga de primera división del fútbol argentino.

En un partido intenso y muy trabado en el medio, Colón tuvo un par de situaciones claras para desequilibrar, pero le faltó efectividad, algo que sí tuvo el "Granate", que anotó a los 88 minutos a través de su eterno artillero, José Sand.



Llegado recientemente a Colón, Comesaña sufrió así su primer tropiezo en el fútbol argentino, aunque la derrota pareció un castigo desmedido para el conjunto "sabalero", en el único encuentro con goles en un sábado casi huérfano de festejos en el campeonato argentino.

Me voy con la satisfacción que, jugando de esta manera, tenemos muchas chances de sumar FACEBOOK

TWITTER

"El fútbol es esto. Hicimos un partido excelente en todas las líneas, pero no tuvimos eficacia. Lo perdimos antes, al no marcar tres chances que tuvimos. Pero me voy con la satisfacción que, jugando de esta manera, tenemos muchas chances de sumar. Hace 50 años que estoy en el fútbol y esta derrota no es tan dolorosa", analizó Comesaña.



En el clásico de la fecha, San Lorenzo, de mala campaña, jugó mejor que Independiente, pero debió resignarse a un empate 0-0, con el arquero uruguayo Martín Campaña como figura de la tarde luego de atajarle un penal a Nicolás Blandi (38 minutos).



En un duelo entre dos equipos que tratan de esquivar el descenso, Argentinos y Belgrano igualaron 0-0 en un resultado con sabor a derrota para ambos, y el mismo resultado se registró entre Rosario Central y Aldosivi, en un choque deslucido y con muy pocas emociones.





AFP