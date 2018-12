El máximo goleador colombiano en actual temporada del fútbol europeo

Este fin de semana se disputará la última fecha del año en algunas de las ligas del fútbol europeo más importantes.



En lo que va de temporada 2018-2019, varios han sido los colombianos que se han destacado, ya sea por la cantidad de partidos que han disputado o los aportes que han hecho a sus clubes. Y como en el fútbol lo más importante son los goles, ¿quién es el máximo goleador ‘tricolor’ en este momento en Europa?

La respuesta puede ser sorpresiva, pues no es ni Falcao García ni Carlos Bacca. El máximo artillero colombiano de la actual temporada es Alfredo Morelos, quien es figura en Escocia.



Con un partido por disputar todavía (este sábado 29 de diciembre contra Celtic), Morelos ha marcado con el histórico Rangers 12 tantos en 18 encuentros. Además, ha hecho 3 asistencias.



De los 20 partidos que su club ha tenido en la Premier escocesa, solo ha faltado en dos: no fue convocado por el DT, el legendario ex futbolista inglés Steven Gerrard.



Los 12 tantos de Morelos han sido en 11 juegos: de a uno en 10 partidos y un doblete en una ocasión. El primero que consiguió fue contra el St. Mirren, en la fecha 2, mientras que el más reciente fue el pasado miércoles frente a Hibernian.



Y cada vez que Alfredo marcó su equipo no perdió: en los 10 encuentros que anotó, los suyos ganaron 9 y empataron uno.

Morelos ha convertido en 10 partidos de la Premier escocesa: en 9 Rangers ha ganado y en uno ha empatado. Foto: Tomada de Twitter

La clasificación

El top tres de goleadores colombianos en la presente temporada en Europa se completa con otras dos sorpresas.



Duván Zapata y Hugo Rodallega son segundo y tercero. Duván ha conseguido 9 tantos y 3 asistencias en 18 partidos disputados con Atalanta en Italia. Hugo ha festejado la misma cantidad con Trabzonspor en Turquía, en 17 fechas que ha disputado, pero no tiene habilitaciones.

Duván Zapata lleva 9 goles y 3 asistencias en la Liga italiana 2018-2019. Foto: AFP

Recién como cuarto máximo artillero colombiano aparece Falcao, quien tiene 7 tantos en la presente temporada de la Liga francesa con Mónaco. Los ha conseguido en 16 partidos.

La lista sigue con Carlos Bacca y Jackson Martínez, quienes han anotado 4 tantos cada uno con Villarreal (España) y Portimonense (Portugal), respectivamente.

Falcao García lleva 7 goles en la actual temporada de la Liga de Francia. Foto: AFP

Los otros colombianos que han anotado en lo que va de temporada en las ligas europeas más importantes son:



James Rodríguez: 3, con Bayern Múnich en Alemania.



Juan Camilo Hernández: 3, con Huesca en España.



Cristian Arango: 2, con Tondela en Portugal.



Fredy Montero: 2, con Sporting Lisboa en Portugal.



Yerry Mina: 1, con Everton en Inglaterra.



Jéfferson Lerma: 1, con Bournemouth en Inglaterra.



Bernardo Espinosa: 1, con Girona en España.



Luis Fernando Muriel: 1, con Sevilla en España.



Juan Guillermo Cuadrado: 1, con Juventus en Italia.



Stiven Mendoza: 1, con Amiens en Francia.



Guillermo Celis: 1, con Vitória Guimarães.



Pablo Sabbag: 1, con Tondela en Portugal.



Mateo Casierra: 1, con Groningen en Holanda.



EL TIEMPO.COM - APP