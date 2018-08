¿Cómo pueden mejorar los colombianos en la Premier League?

Los jugadores colombianos y la Liga Premier de Inglaterra han tenido una relación complicada, muy lejos del romance. En el esplendor de la gran Selección Colombia que clasificó a dos mundiales consecutivos son pocos los futbolistas del país que lograron figurar, o si quiera consolidarse, en uno de los torneos europeos más prestigiosos del mundo.

El caso de Radamel Falcao García, el máximo goleador de la historia de la Selección Colombia, es diciente: el ‘Tigre’ vistió las camisetas de Manchester United y de Chelsea, en las temporadas 2014-2015 y 2015-2016, respectivamente, y solo jugó 36 partidos y marcó 5 tantos en la Liga.



Pero por allí también pasaron Juan Guillermo Cuadrado, Pablo Armero, Víctor Ibarbo, Carlos Sánchez (que esta temporada volverá a probar suerte en Inglaterra), Camilo Zúñiga, David Ospina (estuvo cuatro años en el Arsenal y solo tapó 29 partidos en la Liga), todos integrantes del equipo nacional que brilló en Brasil 2014. En la Premier solo fueron estrellas fugaces.En esta temporada, en la liga inglesa habrá cinco integrantes de la Selección Colombia que participaron en Rusia 2018 (Yerry Mina, Dávinson Sánchez, Carlos Sánchez, Jefferson Lerma y José Izquierdo) e intentarán brillar y cambiar ese estigma de que los de acá no nacieron para jugar en Inglaterra.

Yerry Mina, nuevo jugador del Everton Foto: Tomado del @Everton

EL TIEMPO habló con Faustino Asprilla, Juan Pablo Ángel y Hamilton Ricard, tres de los jugadores que sí lograron destacarse en los equipos en que actuaron y dejaron una huella que hoy está difícil de borrar.



El ‘Tino’ jugó 68 partidos y marcó 18 goles en Inglaterra con el Newcastle. “La Premier es un campeonato distinto: sigue siendo europeo, pero juegan a otra cosa. A mí al principio me costó mucho porque venía de un fútbol italiano, muy marcado. Allá toca acostumbrarse a los centros y cabezazos; nosotros estamos acostumbrados a jugar al toque, al pie; allá es todo a pura velocidad y si te sacaste un defensa hay que volverlo a sacar cinco veces”, explicó Asprilla.



Si bien es cierto que la velocidad y el físico de los jugadores es muy importante para brillar en la Premier League, hay otro aspecto que toca Ángel (exjugador del Aston Villa, equipo donde marcó 70 goles en seis años) y que él considera primordial: “Cada caso hay que analizarlo distinto porque todos tenemos periodos de adaptación distintos, pero, además, es vital el club a donde llegues. A mí me tocó uno de mitad de tabla para abajo y uno sabe que no puede competir con los Manchester, Arsenal, Chelsea, etc. Entonces si yo tenía dos en un partido, al menos una debía ir adentro, era la única posibilidad de destacarme: trabajar mucho para ser efectivo”.



Ese trabajo futbolístico debe venir acompañado de un cambio de chip en la manera de jugar. Ricard, que en cuatro temporadas con el Middlesbrough participó en 115 partidos, hizo 56 goles y logró el ascenso, aseguró: “El colombiano tiende a botarse mucho, a fingir faltas; en Inglaterra nadie come cuento. Recién llegado, yo me tiraba al piso, pedía faltas, y mi técnico siempre me decía: ‘párese y juegue’. Esa característica viene incluida en el jugador colombiano y hay que cambiarla para poder destacarse”.



Las tres estrellas coinciden en que el físico y la velocidad son aspectos primordiales para destacarse en Inglaterra, y allí Ángel cree que a uno de los que mejor le puede ir es a Mina: “Yerry tiene físico, va bien en el juego aéreo, dos características que les encantan a los ingleses, por eso podrá destacarse fácilmente”.



Apenas empieza la temporada en Inglaterra y al final se verán los resultados, dependerá de cada uno de los jugadores cambiar el chip y volver a escribir una historia de amor entre Colombia y la Premier League.



CAMILO MANRIQUE V.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @camilomanriquev