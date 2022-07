La Premier League 2022-2023 empieza el próximo viernes 5 de agosto con varias novedades.

Los fichajes en equipos como el Manchester United, el Chelsea y el Liverpool no se han hecho esperar. Todo, enmarcado en un contexto de sorpresivas salidas, como la de Sadio Mané, del conjunto de Jürgen Klopp, rumbo al Bayern Múnich.



A la espera de que la pelota ruede en suelo británico, la expectativa por los colombianos en la Primera División, Luis Díaz y Luis Sinisterra, es inmensa. Tanto que el portal 'The Analyst' los incluyó en su lista de 50 jugadores a seguir.



Las claves de Díaz y Sinisterra

Luis Sinisterra se lesiionó este viernes en Perth (Australia). Foto: Trevor Collens. AFP

“No pasó mucho tiempo antes de que trajera algo un poco diferente a un lado ya potente. Desde su debut como suplente ante el Cardiff City en la FA Cup hasta el final de la temporada, ningún jugador del Liverpool intentó tantos regates como los 95 de Díaz en todas las competiciones, completando el 60% de ellos”, explica el informe que es el diferencial de Díaz, quien enfrentará su segunda temporada con el Liverpool.



“En su campaña en la Eredevise, encabezó las listas de mayor cantidad de oportunidades creadas luego de un enfrentamiento (8) y más goles luego de un enfrentamiento (4), mientras que ningún jugador intentó más enfrentamientos en el área contraria que Sinisterra (21), quien también ocupó el cuarto lugar con más toques dentro del área contraria en total con 197″, señaló sobre Luis Sinisterra, quien debutará este semestre con la camiseta del Leeds United.

