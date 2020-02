La colombiana que sale en un comercial con Messi y otras estrellas 

La colombiana Gisele Robledo es una de las protagonistas en un llamativo comercial en el que comparte con deportistas de la talla de Lionel Messi, Serena Williams, Usain Bolt y Michael Jordan.



Se trata de una futbolista vallceucana, jugadora del América de Cali.



"El día que me dijeron que iba a salir en un comercial con Messi no me lo creía", dijo la jugadora al VBar de Caracol.

¡¡Adivinen qué vallecaucana sale con Messi, Serena Williams, Usain Bolt y Michael Jordan!! 😱😱



¡¡Gisela Robledo!! Nacida en Guacarí, jugadora del @AmericadeCali. ⚽💪🏽



#ValleOroPuro #OrgulloVallecaucano



Minuto 2:49pic.twitter.com/CUT9zwYRl4 — #ClaraLuzGobernadora (@ClaraLuzRoldan) February 25, 2020

DEPORTES