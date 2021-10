¿Penal o no? La polémica jugada que dejó el partido Colombia vs. Brasil

A pesar de no tener goles, el partido de Colombia contra Brasil en Barranquilla dejó una polémica que sigue haciendo eco una vez terminado el partido por un posible penalti a favor del conjunto nacional.



Puede ser de su interés: (Colombia le luchó de frente a Brasil y le sacó un valioso empate sin goles)

Al minuto 66 del partido, después de un cobro de tiro de esquina, el balón lanzado por Juan Fernando Quintero encontró cerca del primer palo al delantero brasileño Raphinha, golpeando sus manos, hecho que alarmó a los jugadores colombianos que estaban en el área brasileña.

Ampliar el volumen del cuerpo

Hacer movimiento antinatural.



Ahí la dejo. pic.twitter.com/eSoO5fh2R2 — ElVarCentral (Andrés) (@ElVarCentral) October 10, 2021

Se revisó en el VAR

Loustau tuvo dos retos y los solucionó acertadamente FACEBOOK

TWITTER

El central del compromiso, Patricio Loustau, detuvo el partido un par de minutos a la espera de que el VAR observara la jugada. Se descartó un posible penal, generando la continuidad del juego y causando el descontento de los jugadores e hinchas colombianos.



Según analistas como el ex árbitro profesional José Borda, Loustau actuó de forma correcta, pues el balón venía a una alta velocidad y de una distancia muy cercana.



Lo invitamos a leer: (Cuentas de Colombia: los resultados ayudaron, la clasificación está en casa)

LOUSTAU PITO BIEN

En el juego Colombia vs Brasil el juez Loustau tuvo 2 retos y los solucionó acertadamente; NO dio mano penalti de Raphinhna el balón le llegó a la mano desde una distancia muy cercana y a gran velocidad e invalidó bien acción de gol de Falcao por empujón previo pic.twitter.com/nGNgrfpAik — joseborda (@joseborda1) October 10, 2021

¿Qué dice la norma?

Según el último cambio de mitad de año de la International Football Association Board (IFAB), el ente encargado de definir las reglas del fútbol, no todas las manos son penalti, especificando aún más las jugadas cuando aplica la pena máxima.



"Cometerá infracción el jugador que toque el balón con la mano o el brazo cuando la mano o el brazo se posicionen de manera antinatural y consigan que el cuerpo ocupe más espacio; se considerará que un jugador ha conseguido que su cuerpo ocupe más espacio de manera antinatural cuando la posición de su mano o brazo no sea consecuencia del movimiento de su cuerpo en esa acción concreta o no se pueda justificar por dicho movimiento. Al colocar su mano o brazo en dicha posición, el jugador se arriesga a que el balón golpee esa parte de su cuerpo y esto suponga una infracción", dice el reglamento.



La IFAB también da suma importancia a la valoración del contexto que den los árbitros a la situación de juego: "Los árbitros deben valorar la posición de la mano o el brazo con respecto a la acción del jugador en una situación concreta".



DEPORTES