Vibrante empate entre Colombia y Brasil en el Preolímpico

Tal como pintaba el comienzo del cuadrangular final del Preolímpico, el empate con Brasil vale mucho, más allá de que Argentina picó en punta con el triunfo 3-2 frente a Uruguay. El 1-1 resultó ser un premio para un equipo que supo controlar a un rival que sabe jugar. El daño fue mínimo.

Con esta Selección Colombia hay que andar con mucha paciencia, con la posibilidad de una falla que eche por el piso la idea del técnico. Pero esta vez el planteamiento, al menos en el primer tiempo, le salió al técnico Arturo Reyes.



Cuando se publicó la planilla en las redes sociales, había una sorpresa en la formación: se quedó sin un delantero, Ricardo Márquez, y metió un volante más de marca, Kevin Balanta.



¿Cuál era la idea? Tapar una de las grandes fortalezas de Brasil, el juego por las bandas, porque esa línea de tres se volvía de cinco, con un sacrificio enorme de Nicolás Benedetti y de Edwuin Cetré para ir y volver. Más volver que ir, todo hay que decirlo.



Pero el partido no era fácil. Un par de distracciones de la defensa pudieron costarle muy caro a Colombia. Una de Jaime Alvarado, apenas comenzando el partido, cuando perdió una pelota saliendo y dejó a Paulinho listo para rematar. El brasileño sacó un tiro cruzado que se fue afuera por muy poco. Otra, de Eddie Segura, que dejó pasar un balón cruzado que lograron despejar entre Willer Ditta y el arquero Ruiz con muchísima dificultad.

Análisis del empate 1-1 entre Colombia y Brasil, en el Preolímpico. A la larga fue un buen premio. @ELTIEMPO pic.twitter.com/tm03RlQqL8 — Orlando Ascencio (@josasc) February 4, 2020



La idea de Reyes de aguantar a Brasil tuvo dos fases. La primera, presionar en su cancha al rival. Con eso, neutralizó a uno de los mejores jugadores del campeonato, Bruno Guimaraes. Esa idea salió bien. La segunda, replegarse cerca de su arco. Esa no funcionó tanto, pero le dio a Colombia la posibilidad de una de las ideas que mejor le salen al equipo: jugar en largo y contragolpear. Y así llegó el gol de Cetré, a los 26 minutos, de cabeza, tras un pase largo de Gabriel Fuentes y un centro de Benedetti.

Brasil entró herido al segundo tiempo. De entrada quiso comerse vivo a Colombia. El portero Ruiz fue figura y a los de azul les faltaba puntería.



Colombia sintió el esfuerzo. Ya Benedetti y Cetré no regresaban con la misma facilidad. Jorge Carrascal, sacrificado en el esquema de Reyes, quedó aislado y cuando le llegaba la pelota, no resolvía bien. Y, en busca de más marca, el DT sacó a Benedetti y metió a Johan Carbonero.



El empate se veía muy cerca. Y llegó no más, en un remate de Matheus Cunha desde el borde del área, tras un pase de Paulinho y una distracción de Eduard Atuesta, que perdió la marca. Ruiz no podía hacer más...



Un minuto después, Brasil pudo marcar el segundo tras una pelota que perdió Kevin Balanta cerca del círculo central, pero Ruiz logró evitar que el daño fuera mayor.

Ya en el remate del partido, Reyes acudió a un par de jugadores más utilitarios, Ánderson Arroyo y Luis Sandoval, y prescindió de sus titulares en el ataque, Cetré y Carrascal. El control que había tenido Colombia reapareció en los últimos minutos, pero siempre queda esa sensación, con este equipo, de que en cualquier momento puede caer al pozo. Esta vez no sucedió, por fortuna. Incluso, en el tiempo de reposición tuvo el 2-1 en un tiro libre frontal que Atuesta no cobró bien.



Colombia logró sacarle un punto a Brasil. Que no es poco. Ahora tendrá al frente el jueves a otro equipo fuerte, Argentina, y cerrará el domingo contra una débil pero luchadora selección uruguaya. La ilusión sigue viva.



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Enviado especial Bucaramanga

@Josasc