La Selección espera el destape de sus goleadores contra Venezuela

Llegó la hora del segundo reto de Colombia en la Copa América de Brasil 2021. Luego de vencer a Ecuador 1-0 el domingo, ahora el equipo de Reinaldo Rueda tiene en frente a Venezuela, equipo que viene de ser goleado por Brasil, 3-0. Se trata de un partido propicio para que el equipo siga engranando, pero también para que los delanteros se destapen.

En la victoria contra Ecuador, el gol llegó por la vía de la genialidad, cuando Cardona y Cuadrado inventaron un laboratorio que les salió perfecto. Pero ese día al equipo le costó llevarle el balón a los hombres de ataque, a Miguel Borja y a Rafael Santos Borré, que fueron los elegidos en ese partido por Rueda.



Era un desafío para ambos atacantes, pues los hombres titulares, en el papel, son los delanteros del Atalanta, Duván Zapata y Luis Fernando Muriel. Pero Borré y Borja se fueron en blanco, aunque mostraron mucho desgaste y sacrificio. Incluso Borja, que fue el héroe en la victoria contra Argentina en la eliminatoria, participó con asistencia en el gol de Cardona. Punto a favor.

Wilmar Barrios junto a Duván Zapata.



Rueda ya pudo ver esas diferentes parejas de ataque, sus cualidades, y se va haciendo una idea de cómo potenciarlos. Lo cierto es que si quiere llegar lejos en la Copa América, y pelearla, necesita del buen oficio de sus artilleros. En su era, en tres partidos, Colombia ha hecho 6 goles, pero solo dos de delanteros; el de Borja, de cabeza, y uno de Muriel contra Argentina, de penalti. Contra Perú los goles llegaron a través de Yerry Mina, Matheus Uribe y Luis Díaz.



Eso demuestra que Colombia tiene diferentes armas de gol, oportunidades para destrabar partidos, para aprovechar el letal juego aéreo de Mina, o la gambeta de Díaz o la sorpresa de Matheus, pero aún se espera por los verdaderos goleadores. Todos lo han demostrado en sus clubes y solo falta que lo ratifiquen en la Selección: Muriel hizo 22 goles en la temporada con Atalanta; Zapata hizo 15; Borré anotó 8 este años en el torneo argentino; Borja hizo 8 con Junior, y Morelos hizo 12.

“Venezuela de pronto deja jugar un poco más. Yo siempre quiero estar, me he preparado, trato de encontrar espacios libres, estar bien ubicado y dar lo mejor de mí; ojalá podamos lograr la victoria que nos deje en la otra ronda”, dijo Muriel.

¿Probar o afianzar?

En medio de todo lo que viene haciendo Rueda con la Selección, mirando posibilidades, como lo hizo contra Ecuador, al hacer siete cambios respecto al partido contra Argentina, hay muchas expectativas sobre lo que propondrá el técnico en este segundo juego en el torneo continental. “Vamos a poner lo mejor en la cancha, con el momento y las características de nuestros jugadores y del rival”, dijo el entrenador, sin dar mayor detalle de lo que tiene planeado para este jueves.



Y aunque hay interrogantes en diferentes zonas del campo, no hay duda de que el tema del ataque llama la atención. Su idea es jugar con dos delanteros, así lo ha hecho hasta ahora y eso seguramente no va a cambiar. Dos puntas que intercalan posiciones, que tienen movilidad, aunque siempre con un delantero más arriba, como lo fue Borja o como lo fue Zapata.

Así que Rueda tiene baraja de posibilidades, ya que, por ejemplo, aún no le da minutos a Alfredo Morelos, el delantero del Rangers, de Escocia, que se perdió los juegos de la eliminatoria por covid-19, pero que ya está habilitado para actuar. Hoy podría ser su turno si se mantiene esta constante de Rueda de seguir mirando. El triunfo en la primera jornada y enfrentar a un rival herido, que viene de ser goleado y lleno de bajas por covid, se lo permiten.



Al menos Muriel está que se juega y cree que el que juegue puede lucir en este partido. “Trabajamos de la mejor manera, a disposición del profe para lo que él quiera. Al que le toque que pueda dar lo mejor y que si hay una ausencia, la Selección no lo sufra. Así vamos a tener un gran equipo”.





Hora: 4 p. m.

TV: Caracol, RCN, WIn + y Directv



DEPORTES

