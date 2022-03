La última semana de marzo viene cargada de una increíble agenda futbolera por cuenta de las eliminatorias al Mundial de Catar.



En Sudamérica, Colombia se juega su última opción de entrar al repechaje enfrentando a Venezuela y esperando el resultado del partido entre Perú y Paraguay. Y aunque la pasión por la tricolor sea la primordial, no solo este lado del mundo está vibrando por la definición de las clasificatorias. En el resto de continentes también hay actividad. Además, el fin de semana regresan las grandes ligas del planeta.Aquí le presentamos los mejores partidos de la semana.

La ilusión de ir al Mundial

Facebook Twitter Linkedin

El certamen se disputará el próximo 21 de noviembre y finalizará el 18 de diciembre. Foto: Twitter @fifaworldcup_es

El martes, 29 de marzo, comienza una fecha trascendental en el cierre del camino clasificatorio al Mundial de Catar.



(No deje de leer: ¿Por qué Italia quedó eliminada del Mundial por segunda vez consecutiva?).

Colombia, por el milagro

Facebook Twitter Linkedin

La Selección Colombia se aferra al milagro de ir por el repechaje tras su victoria contra Bolivia. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

En Sudamérica, la Selección Colombia enfrenta a Venezuela a las 6:30 p.m., en San Cristóbal. Aunque el objetivo empieza con la victoria de los dirigidos por Reinaldo Rueda, los hinchas de la tricolor deben tener un ojo puesto en lo que suceda entre Perú y Paraguay, a la misma hora, en Lima.



Para mantener las chances de ir al repechaje de la cita mundialista, Colombia debe sumar y esperar que Perú pierda o empate ante el conjunto guaraní. La transmisión del partido de la Selección va por el Canal Caracol. El resto de la fecha, incluyendo los partidos de Bolivia vs. Brasil, Ecuador vs. Argentina y Chile vs. Uruguay, serán a la misma hora. El minuto a minuto de todos los partidos lo puede seguir en www.eltiempo.com/deportes.

Europa estrecha el camino

Facebook Twitter Linkedin

Cristiano Ronaldo lidera a Portugal. Foto: EFE

El mismo martes, en Europa, se jugará la segunda fase de la repesca al Mundial. Portugal enfrentará a Macedonia del Norte, que viene de eliminar a Italia. Polonia, clasificada tras la suspensión de Rusia, se medirá con Suecia. Ambos partidos serán a las 2:45 p.m., hora de Colombia.



La transmisión del partido de Portugal estará a cargo de Espn2 y Star+. El juego de Polonia irá por la pantalla de Directv Sports (610 - 619).

Asia culmina su eliminatoria; África, con fecha de infarto

Facebook Twitter Linkedin

Mané tendrá actividad con Senegal. Foto: AFP

En la Confederación Asiática, de donde saldrá el rival de Colombia si se clasifica al repechaje, se vivirá la última fecha de las eliminatorias.



Con Japón, Arabia Saudí, Corea del Sur e Irán ya clasificados, las miradas están puestas en los partidos de Arabia Saudí vs. Australia (1 p.m.), Omán vs. China (11 a.m.), Irán vs. Libano (6:30 a.m.) y Siria vs. Irak (8:45 a.m.).



Todos los juegos irán por la pantalla de Star+.



En África, donde todavía no hay clasificados definidos, el partido de vuelta entre Egipto y Senegal, por la tercera ronda de las eliminatorias, se lleva todo el protagonismo. La reedición de la pasada final de la Copa de África será a las 12 p.m. Transmite Star+.

No se pierda el sorteo del Mundial

Aunque no se conocen todos los clasificados, el viernes (Primero de abril) se llevará a cabo el sorteo del Mundial de Catar, en Doha. La transmisión está programada para las 10 a.m., hora de Colombia. La señal de televisión está por definirse. Entretanto, vale la pena recordar los interesados pueden seguirlo a través del canal de YouTube de la Fifa.

El regreso del fútbol de clubes

Facebook Twitter Linkedin

Luis Díaz, jugador de Liverpool. Foto: EFE/EPA/Tim Keeton

El fin de semana, terminada la fecha Fifa, las grandes ligas del mundo vuelven a actividad.



En Inglaterra, el Liverpool de Luis Díaz juega el sábado contra el Watford, a las 7:30 a.m. Aunque puede que Jürgen Klopp le dé descanso al colombiano, el juego, que irá por Star+ y Espn, promete ser clave en el desenlace de la Premier League.



También en suelo británico, el Manchester United enfrentará al Leicester City el mismo sábado, a las 12:30 p.m. La transmisión está a cargo de Espn y Star+.



En Italia, las emociones vendrán el domingo. Atalanta, de Luis Fernando Muriel y Duván Zapata (lesionado) enfrenta al Nápoles de David Ospina. El juego está programado para las 9 a.m. Transmiten Espn y Star+.

​

También el domingo, Juventus, con Juan Guillermo Cuadrado, retará al Inter de Milán en un partido decisivo para el desenlace de la Serie A. El juego entre 'bianconeros' y napolitanos será a las 2:45 p.m. Transmiten Espn y Star+.

DEPORTES