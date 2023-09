Colombia vs. Venezuela, no hay excusas: ¡ninguna! (Meluk le cuenta)

Ganarle a Venezuela en la apertura de la eliminatoria del Mundial del 2026 es apenas normal. Empatar o perder sería una vergüenza absoluta para la Selección Colombia, que en el año que lleva Néstor Lorenzo ganó seis veces y tuvo dos empates.

Venezuela fue la última en la eliminatoria de Catar 2022. Venezuela fue la última en la eliminatoria de Rusia 2018. Venezuela es la última. ¡Es peor que Bolivia!



Ganarle a Venezuela no garantiza clasificar, pero perder con Venezuela es firmar la promesa de compra de la eliminación, más ahora cuando de los diez participantes seis clasificarán y el séptimo irá a un novedoso repechaje. Y en ese sentido, Colombia tampoco tiene ninguna excusa –¡ninguna!–, para no clasificar así haya que hacer 23 o 24 o 25 o 26 o 27 puntos.

Colombia vs. Venezuela. Foto: EL TIEMPO

Es de Perogrullo que los partidos hay que jugarlos y que ninguno se gana en la víspera, como también lo es que la eliminatoria hay que disputarla, pero el que no le gane a Venezuela, la última de las últimas, no merece nada. Y si no clasifican al Mundial ampliado, que cierren la Federación y se pongan a hacer empanadas.



A propósito, Colombia y Venezuela no es clásico en fútbol. No existe tal ‘clásico de la arepa’. En el área solo hay 3: Brasil-Argentina, el suramericano; Argentina-Uruguay, el del Río de La Plata, y Perú-Chile, el del Pacífico.

Así pues, hoy, jueguen los que jueguen, lo mínimo es ganarle a Venezuela, como para la eliminatoria lo mínimo es clasificar. No hay excusas posibles porque no las hay...





GABRIEL MELUK

Editor de Deportes

@MelukLeCuenta

