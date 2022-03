Con "el mínimo de cambios", Colombia se presentará ante Venezuela para disputar este martes su último partido de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar 2022, en el que está obligado a ganar para ir a la repesca y tener esperanzas de clasificar a la cita mundialista.

El terreno del encuentro será el estadio Cachamay del estado Bolívar, en el sur de Venezuela.



Con cinco partidos perdidos, ocho empatados y cuatro victorias, Colombia quedó al cierre de la jornada 17 en el sexto lugar de las clasificaciones, con 20 puntos, luego de ganar 3-0 a Bolivia en el partido del pasado jueves, celebrado en la ciudad colombiana de Barranquilla.

El dato

Si no se le gana a Venezuela sería la peor eliminatoria de la Selección, desde la etapa premundialista de 1998, cuando se formalizó este tipo de eliminatoria, de todos contra todos.



Colombia ha ido al Mundial con ese formato en 1988, 2014 y 2018 y espero ir al repechaje, pero si no lo hace, pues el fracaso es grande. No fue clasificó en el 2002, 2006 y 2010, pero en esas ocasiones nunca se quedó con menos de 23 puntos, lo que podría ocurrir esta vez.



En el 2010, para el Mundial de Sudáfrica, los colombianos llegaron a 23 unidades en la tabla de posiciones, y esta estadística ha sido la peor en lo que lleva el formato, por lo que si no se gana a Venezuela, es claro que sería una actuación para olvidar.



