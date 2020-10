'Tenemos la ilusión de darle alegrías al pueblo colombiano': Falcao

Este jueves, Radamel Falcao García durante la rueda de prensa compartió sus impresiones del partido Colombia vs. Venezuela, por la eliminatoria al Mundial de Catar 2022.

La situación: esto es a nivel mundial. La eliminatoria comienza de forma particular. No podemos disfrutar de los hinchas, pero tenemos la ilusión de arrancar bien, de darle alegrías al pueblo colombiano. Mucha gente pasa malos momentos y estamos ilusionados. Esta eliminatoria es distinta a las demás.



El nuevo Falcao: con la experiencia que hemos adquirido he aprendido a estar en varias facetas. Soy mas completo y trato de estar cerca del arco rival. Me siento más completo y que le puede brindar muchas más cosas al equipo.



La meta: es clasificar al Mundial. Arranco con la misma ilusión de aportarle al equipo, de ser importante. Voy con otro tipo de liderazgo.



El referente: son diferentes las relaciones. Muriel y Duván ya tienen experiencia en esta Selección. Zapata está en un buen momento. Con lo más jóvenes lo importante es darles confianza. Hay que decirles cómo es comportarse con la Selección.



Retos personales: es sentimiento es de ilusión y alegría. Cuando comencé la carrera en la Selección no imaginaba estar en la cuarta eliminatoria. Lo disfruto al máximo. Entiendo que mi carrera está más cerca y lo aprovecho al máximo.



Su función en el campo: pido tener mayor efectividad como nueve. Hoy en día se juega con bastantes variantes. Me he sentido bien jugando con dos delanteros en el ataque, teniendo mayor movilidad. No creo que sea necesario que juegue de nueve de área.



