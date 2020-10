'Vengo a la Selección a aprender y a aportar': Jhon Córdoba

Jhon Córdoba cambió de equipo para esta temporada. Después de un buen paso por el Colonia, ahora juega para Hertha Berlín. Llegó a la Selección a última hora, en reemplazo de Luis Díaz, y espera poder tener minutos para cumplir su sueño de vestirse de amarillo. Estas fueron sus primeras palabras como jugador de Selección:

Su aporte para la Selección: "Muy contento de por fin recibir el llamado. Sabemos que hay una bonita competencia, mucha calidad en el frente de ataque. Vengo a aprender y a aportar lo que doy cada día en mi equipo".



(Lea también: Denuncian a Cuadrado por abandonar el aislamiento en Turín)



¿Puede jugar como extremo o es '9' neto? "Siempre he jugado como delantero centro, pero también he tenido sistemas donde he tenido que desplazarme a la banda, en el equipo donde estoy ahora jugamos tres delanteros pero todos tenemos que rotar. Espero, si tengo que jugar, hacerlo de la mejor manera".



La competencia, cómo llegar a la titular. "Sabemos que hay competencia, jugadores de mucha calidad, estamos pasando momentos buenos en los clubes. Esperamos aportar mucho, esto es fútbol, trataré de aportar lo que pueda para que todo salga bien".



El duelo con Venezuela. "He tenido la oportunidad de hablar con todos, es un grupo muy unido, hay una alegría inmensa. Todos sabemos que Venezuela no es fácil, tenemos que aprovechar las capacidades que hay en esta Selección y buscar un resultado positivo".



(En otras noticias: Luz verde para darle un fuerte golpe al presidente del Barcelona)



Poco tiempo para trabajar: "Somos futbolistas profesionales, debemos acoplarnos rápido al sistema que el profe ponga, el plazo es corto pero debemos estar preparados para ello, esperamos trabajar y coger lo más rápido posible lo que el técnico quiere".



Qué experiencia le deja la convocatoria: "A partir de todo lo positivo que saco de esta convocatoria, es el premio a todo lo que he venido haciendo y lo que me ha impulsado a estar acá, los goles y los buenos partidos que he hecho, espero que no solo sea esta convocatoria sino que sean muchas más".



DEPORTES

Más noticias de Deportes

- Cochise, 50 años de una hazaña



- Ganna se llevó la quinta etapa del Giro; tregua entre los candidatos



- Jugador NBA deja 8.000 dólares de propina al salir de la burbuja