'Venezuela es como un clásico para nosotros': Fuentes

El seleccionador de Colombia, Carlos Queiroz, convocó este martes al lateral

Gabriel Fuentes, del Junior de Barranquilla, para la doble jornada de Eliminatorias en la que la selección Cafetera recibirá el viernes a Venezuela y visitará el 13 de octubre a Chile. Fue una sorpresa y el jugador explicó cuáles son sus sensaciones.

Llamado. Feliz y contento por este llamado, esta convocatoria. No lo esperaba, se me queda la sonrisa marcada. Creo que todo hace parte de un proceso, he venido haciendo las cosas bien, con errores, como todas las personas. En el club me han ayudado a seguir adelante. Los títulos, todo, va a haciendo mella para que un llamado como estos se dé. Contento porque estoy en un lugar rodeado de personas de las cuales puedo aprender demasiado.



Le puede interesar: ('Vengo a la Selección a aprender y a aportar': Jhon Córdoba).



Jugar en Barranquilla. Esa sensación de la gente es bonito, pero creo que estamos en un momento en el que, nosotros como profesionales, debemos caer en cuento que es una parte atípica de la vida y nos toca acomodarnos a eso. A todos nos gustaría que esté el estadio lleno, que haya esa alegría, pero como profesionales debemos adaptarnos y hacer las cosas de la mejor manera.



Venezuela. Sabemos que es un rival duro, que siempre viene a tratar de robarse los puntos. Lo he vivido en las divisiones inferiores de la Selección. A este nivel exige mucho más. Es un rival como un clásico, es bonito jugarlo, porque ellos son bastante interesantes a la hora de jugar y son bastante aguerridos.



También lea: (Denuncian a Cuadrado por abandonar el aislamiento en Turín).



Ánimo. El grupo se siente bien. Estamos motivados, estamos en la Selección. No hay mejor razón que esa para sentirse de la mejor manera. Eso es lo más influyente en nosotros.



Aporte. Desde mi posición podré aportarle lo que he aprendido durante estos años. La forma en cómo atacar y defender y acomodarme a la posición y al juego al que el equipo me necesite.