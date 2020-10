'No veo por qué no pueda jugar al lado de Muriel': Zapata

Duván Zapata es uno de los efectivos delanteros que tiene Colombia para el partido de este viernes contra Venezuela, por la eliminatoria al Mundial de Catar 2022.

El momento deportivo: desde hace un par de años estoy en un equipo que me ha dado continuidad. Hay que seguir, tratar de mantener este buen nivel que tenemos en Italia y en la Selección. El partido será difícil, pero tenemos motivación para arrancar esta eliminatoria.



La sociedad con Muriel: venimos a aportar el nivel que tenemos en Italia. Y ojalá eso se puede consolidar en la Selección. Llevamos más de un año compartiendo en el Atalanta y no veo por qué no podamos jugar juntos.



La clave contra Venezuela: será un partido intenso. Me acuerdo que nunca contra Venezuela han sido difícil. ay que proponer buen juego, buena sociedad, defenderse bien y tener un buen ataque.



¿Cómo jugará Venezuela? Es el primer partido de la eliminatoria. Todas las selecciones quieren comenzar bien y Venezuela es una de ellas. Será un juego intenso, aguerrido y Colombia debe tener la mentalidad de ganar. Hay que tener paciencia y saber que el juego lo podemos ganar.



La titularidad: todos los atacantes que el profesor ha convocado han hecho méritos y podemos jugar desde el comienzo. No la va a tener fácil para decidir quiénes irán desde el primer minuto.



La pareja Duván-Falcao: hemos jugado juntos y no hay problema para compartir con él en el grupo.



Jugar sin público: el un factor negativo, porque la afición es importante, es clave aprovechar ese calor de la gente, pero en esta situación hay que afrontarla.



