'En la Selección hay una competencia sana': Alfredo Morelos

Futuro. Muy feliz por esta linda oportunidad. Ahora aprovechar esta estadía aquí. En estos momentos pensando en la Selección Colombia, ya lo que se venga en Rangers lo decido en los próximos días.

Nivel. Muy contento. El día a día en Europa y mi nivel son muy importantes. Mañana tenemos un partido muy importante. Será algo lindo este inicio de eliminatorias. Queremos los tres puntos y sacar la victoria.



Duván y Falcao. Sabemos que Duván y Falcao son buenos delanteros. Ahí me sumo, se están haciendo las cosas bien, haciendo muchos goles. Siento mucha admiración por ellos dos. Quiero seguir sus pasos. Ver su trayectoria es grande para mí. Hay que seguir jugando bien el fútbol. La constancia que he tenido en Ragenrs es importante. He trabajado para estar aquí. He marcado goles en la Liga y en la Europa League. Me siento orgulloso de lo que he hecho. He venido teniendo oportunidades en la Selección y ahora hay que marcar diferencia y ganándome un cupo en el equipo.



Rol. He trabajado en otras posiciones en Rangers. Allá jugamos con tres delanteros, me tiro a un lado o salgo a pivotear como de segundo delantero. Es algo que conozco y puedo desarrollarlo de la mejor manera.



Grupo. La verdad estamos muy bien. Los compañeros están en buen nivel. Tenemos que sacar seis puntos sí o sí. Ratificar ese momento en Europa en la Selección Colombia.



Charla con Queiroz. He hablado con él, dice que esté tranquilo. Que en la posición que tenga que jugar lo haga de la mejor manera. Que si voy a entrar de 9 o de segundo delantero estar de la mejor manera.



Críticas. La verdad las estadísticas lo hablan todo. No tengo que hablar de los demás compañeros, porque ellos hacen un buen trabajo, como yo. Acá no ven el fútbol escoces y estoy jugando bien. Se está trabajando, luchando y acá hay una competición muy sana.



Venezuela. Pienso que no es clásico. Para nosotros todos los partidos son importantes, desde que saquemos los tres puntos, la felicidad será igual. Hay que ganar todo para estar en los primeros de la tabla.



