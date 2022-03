El estadio Cachamay, de Puerto Ordaz, recibe este martes, a las 6:30 p.m., el partido entre Venezuela y Colombia por la última fecha de las eliminatorias al Mundial de Catar.



La vinotinto, de José Néstor Pékerman, ya eliminada, juega sin presión sobre sus hombros. La tricolor, de Reinaldo Rueda, tiene el peso de tener que sumar una victoria para mantener viva la opción más clara de clasificar al repechaje para la cita mundialista.

Si Colombia le gana a Venezuela y Perú pierde contra Paraguay, en Lima, a la misma hora, el equipo tricolor habrá conseguido el milagro de llegar a la repesca contra el país de la Confederación Asiática. De empatar, y si Perú pierde, una victoria de Uruguay ante Chile facilitaría el camino. En todo caso, a la espera de marcadores ajenos, Colombia debe hacer todo por ganar.



Venezuela vs. Colombia

Alineaciones

Colombia



David Ospina



Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Davinson Sánchez, William Tesillo



Jefferson Lerma y Wilmar Barrios, James Rodríguez, Luis Díaz



Rafael Santos Borré y Luis Sinisterra

Venezuela



Wuilker Faríñez



Hernández, Ferraresi, Makoun, González



Rincón y Herrera



Martínez, Hernández y Machis



Salomón Rondón

