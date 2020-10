'Venezuela no es la misma de años anteriores': Muriel

Luis Fernando Muriel y el previo del partido de Colombia v. Venezuela, por la eliminatoria al Mundial de Catar 2022.

Las claves en la delantera: más allá del momento de lo atacantes que tenemos. La experiencia contará, es una pieza fundamental para atender las necesidades. tenemos a Duván, Córdoba, Morelos, el mismo Falcao que vienen en buen momento.



Otras funciones: en estos años de selección muy pocas veces he jugado por el centro, como centro delantero. Mi posición o mi trabajo es otro en el grupo, es más de acompañamiento, de caer por las bandas, de recibir y eso me hace el delantero diferente de los demás.



Trabajo físico y mental: a nivel físico es poco lo que se trabaja porque son pocos días. Es más importante cómo llegue cada uno. estamos bien, en gran estado. Los campeonatos acaban de comenzar venimos de pretemporadas fuertes y no es un tema por el que haya que preocuparse. El profe, en el tema psicológico, es uno de los que mejor lo hace, sabe trabajar eso, envía el mensaje que es y eso es clave.



Venezuela. lo que vemos en los últimos años, un grupo joven, con talento y ganas. No es la misma de hace años que se podía pensar en un partido fácil. ha creció mucho, tiene jugadores en Europa, que juegan en grandes ligas y es un grupo peligroso, para tener en cuenta, que te puede hacer mucho daño.



El aporte de Queiroz: desde que llegó nos recalca la palabra ganar. Nos hace entender lo importante que es esa palabra y eso me ha ayudado en el día a día para poder seguir mostrando las ganas de querer conseguir cosas. eso me ha ayudado a crecer, a ser más ambicioso para conseguir grandes coas. No solo a mí, a varios de los que estamos en la Selección también.





DEPORTES