'Para salir campeones se necesita un equipo con más de 11 jugadores'

Carlos Queiroz, el técnico de la Selección Colombia, planea jugar el partido contra Venezuela tal como ellos lo han hecho en los últimos años: como si fuera el último partido de la vida. Pero también piensa en el futuro, en construir alternativas de juego y en tener más de una nómina disponible en caso de necesidad. Estas fueron las principales frases del DT en la rueda de prensa que dio este lunes en Tampa.

Cómo enfrentar a Venezuela. "Vamos a jugar contra un equipo de Venezuela que está en crecimiento, los resultados del fútbol de Venezuela hablan dentro del campo. Hicieron un par de amistosos muy buenos, en los últimos diez partidos contra Colombia ganaron cuatro, perdieron cuatro, empataron dos, eso nos dice que entre Venezuela y Colombia hay un partido de mucha competitividad, pero los dos seguro estamos acá para trabajar, para crecer, para encontrar soluciones para el futuro".



Como planea armar su equipo. "Un criterio es dar oportunidad es otros que están trabajando acá con nosotros. Estamos a principio de temporada, algunos jugadores tienen que rodar, pero también tengo la obligación de encontrar soluciones para el futuro y para eso los tengo que poner dentro del campo.



El balance de su proceso hasta ahora. "Bien, estamos trabajando juntos, ese es el reto que tenemos adelante, trabajar juntos para encontrar las mejores soluciones. Yo destaco mucho que unas de las bases del éxito del equipo es su preparación, entonces estamos trabajando en muchos campos diferentes para mejorar y llevar soluciones más prácticas, más profesionales".



Los amistosos para octubre y noviembre. "Sobre los amistosos, estamos trabajando duro pero la situación internacional no es fácil. Confiamos en que los partidos de octubre los podamos hacer en Europa, no están totalmente cerrados, seguimos buscando las opciones. Para noviembre estamos muy cerca, con Perú está prácticamente cerrado y seguimos trabajando porque queremos jugar dos partidos. A mí me gusta trabajar con la prensa y con los aficionados con hechos y cosas concretas, no me gusta especular con promesas. Tenemos un acuerdo con la Federación, cuando haya información concreta, Juan (Mejía, oficial de prensa) será la primera persona que llamamos. Las especulaciones no es bueno alimentarlas, eso nos ayuda a mejorar y a trabajar bien".



Los arqueros. "El primer criterio, pienso que ustedes están de acuerdo conmigo, es que el fútbol es un deporte que no tiene criterio de talla. Hoy puedes tener un jugador de una talla y mañana un Maradona o un Messi. Es un deporte en el que habla el rendimiento del jugador. Entonces, no pensamos en la talla de los jugadores sino en sus cualidades técnicas, tácticas y mentales. Estamos dando pasos adelante. Cuando volvamos a Bogotá hay mucho trabajo para hacer, con el entrenador de porteros vamos a tener más comunicación con los clubes, ir a los campos, estar más cerca de todos. Es un camino largo que hay que correr mucho para seguir adelante. Hay más de mil jugadores que están jugando en todo el mundo, por qué no más arqueros. No hay ninguna razón para que Colombia tenga muchos arqueros en el mundo del fútbol".

Cómo enfrentar a equipos más cerrados en defensa. "Es cuando tienes la oportunidad de ver a los mejores equipos del mundo, cuando hay que decidir bien, hay poco tiempo, pocos espacios, lo que haces con el balón y cómo llegas con el balón a la portería. Esa es la etapa más difícil de un equipo de fútbol, no tiene tiempo, oportunidad, construir riesgos sin tomar balones de contraataque. Ese es un reto para nosotros mañana (martes), dar un paso adelante cómo jugar con un equipo como Venezuela. Cuando Colombia juegue en Barranquilla en casa y ataque 90 minutos, hay que hacerlo sin tomar riesgos, con calidad y seguridad. Crecer en estos puntos, calidad, decisión de ataque y seguridad".



Qué línea del equipo le preocupa más. "Estamos en cosas diferentes. Hay siempre muchas oportunidades de mejorar, quizás los delanteros ganar delanteros con más definición y más cooperación y responsabilidad en tareas defensivas, mediocampistas que tomen decisiones de ataque y defensa con prontitud y calidad. Es difícil responder, estoy muy contento con los jugadores que tengo, mi trabajo es tirar de cada uno de ellos lo mejor. No es un trabajo fácil pero conseguir lo mejor de cada uno es lo más difícil que tenemos en las manos. Hacer eso, trabajando juntos como equipo. Que cada uno dé más de lo que ellos mismos creen que pueden aportar al equipo. Estoy muy contento con los jugadores que tengo, la actitud, el trabajo, Me enfoco en el equipo, ganamos todos, perdemos todos, lo más importante es salir con la cabeza bien alta".



La opinión de Maradona como técnico de Gimnasia. "Maradona es un poco distinto como Pelé y otros jugadores. Maradona es el fútbol. Cuando hablamos de jugadores con la talla, reputación y prestigio de Maradona, estamos hablando de la memoria individual y colectiva del fútbol y de toda la gente. Como Messi, Cristiano, Figo, hay que cuidar bien de ellos y nuestra responsabilidad es saber tener el respeto de aquellos que saben de fútbol, al final son los que hacen la alegría de la gente. Deseo que Maradona tenga muchas alegrías en el trabajo de entrenador, él sabe bien que es mucho más difícil que ser jugador".



La posibilidad de jugar más partidos en el sur de la Florida. "Estaría muy bueno jugar también en Cartagena (risas). El partido de Brasil contra Colombia, el ambiente en que jugamos en Miami, ha sido fantástico con los aficionados, podemos trabajar con un ambiente de fiesta. Las personas cerca de sus jugadores, las condiciones son buenas, y es una distancia buena para trabajar con los viajes, que son más fáciles de programar. Es una buena solución. La gira que hicimos en Asia fue buena, pero las distancias, las recuperaciones, todo es más complicado".



La actitud para enfrentar a Venezuela. "No es fácil pero el camino es muy claro: Venezuela cuando juega con nosotros piensa que es el último partido, el partido de la vida. Nosotros tenemos que hacer ese partido con la certeza de que es el último partido de la vida, es la única forma de responder a un equipo que tiene esa ambición".



La idea con los laterales. "En todos los equipos en que trabajé en mi vida, me gustan los laterales que sepan defender y saben atacar, porque la construcción de juego por fuera tiene menos riesgo que por el medio. Cuando tienes laterales que te ayudan a la construcción, eso hace las cosas más fáciles. Bueno, en fútbol nada es fácil: más tranquilas. Me encantan los laterales que saben atacar, pero Dios ha hecho este juego más sencillo y creó defensores y atacantes, los defensores defienden y los atacantes atacan. Si los defensores pueden ayudar a atacar, bien, pero lo primero es que sepan defender. Hay que caminar hacia allí, defender bien como equipo. Si el lateral se queda, alguien tiene que ir. También hay una cosa que tenemos que entender: hay partidos que tomamos decisiones, un rival que tiene unas características y otras decisiones con otro tipo de rivales. Las soluciones tienen que estar bien preparadas, bien entrenadas y con mucha confianza. El espíritu colectivo se construye con un equipo completo, que sabe cuales son sus responsabilidades en el campo. Podemos ganar algunos partidos con 11 jugadores, pero para salir campeones necesitamos un equipo con más de 11 jugadores".



La ventaja que saca Europa con la Liga de Naciones. "La Liga de Naciones es un paso muy fuerte para que Europa siga su progreso. Ese concepto de partidos amistosos sin mucha responsabilidad terminó. Todos los partidos son competitivos. Creo que hay que construir una respuesta para el fútbol de Suramérica, y tiene que ser rápida, porque la distancia con el desarrollo de Europa va a ser más larga. El fútbol de Suramérica no es solo Brasil y Argentina, hay que pensar en conjunto en una solución, cómo dar un paso adelante".



