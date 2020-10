'A la hora que sea, debemos sacar los tres puntos': Jorman Campuzano

Jorman Campuzano se ha destacado como mediocampista central, la posición que hoy parece escriturada para Wílmar Barrios en la Selección Colombia. Sin embargo, en los últimos tiempos ha mostrado su capacidad para jugar en otras posiciones, incluso, hasta de zaguero central.



Esa posibilidad de ser polifuncional le abre la opción de tener minutos en la eliminatoria. Esto dijo el jugador de Boca Juniors en rueda de prensa.

El rival. "Venezuela siempre ha sido duro, pero todos los partidos de eliminatoria son duros. Llegó en buen momento y aprovechando la confianza del profe Russo".



(Lea también: 'Vengo a la Selección a aprender y a aportar': Jhon Córdoba)



La pelea por el puesto. "Todos sabemos el respeto que inspira Wílmar y lo que ha logrado, tuve la oportunidad de compartir con él en Boca, lo admiro mucho. El año pasado jugué como un cinco más suelto, las decisines las tomará el profe.



La evolución. Hemos mejorado mucho con el profe Russo, nos ha dado la confianza que es la base de todo, he podido incluso hasta de jugar de central en el último partido. He sabido aprovecharla dela mejor manera".



El cambio de horario. "A la hora que sea, siempre tenemos que salir a buscar los tres puntos de local. Sabemos que Chile juega un día antes que nosotros, los profes son los que saben cómo manejar las cosas".



La posibilidad de ver a Chile. "Este es un momento muy difícil, vamos a tener la fortuna de ver a Chile y prepararnos para ese partido, pero ahora primero debemos pensar en Venezuela".



En otras noticias: Ganna se llevó la quinta etapa del Giro; tregua entre los candidatos)



¿Puede jugar en la posición de Mateus Uribe? "Lamentablemente no está Mate, espero que se encuentre bien. Esto es una familia, acá estamos esperando la decisión del profe, si puedo jugar hay que aprovechar la oportunidad de la mejor manera".



El ambiente del grupo. "Todos estamos pasando por un buen momento, Falcao, James, Yerry, Jeison, estamos felices de estar acá, somos una familia que piensa en representar un país".



DEPORTES

Más noticias de Deportes

- Denuncian a Cuadrado por abandonar el aislamiento en Turín



- Luz verde para darle un fuerte golpe al presidente del Barcelona



- Cochise, 50 años de una hazaña