Uno por uno: Cuadrado era el mejor y cuando se fue, se notó...

Colombia puso un equipo casi experimental en el comienzo del partido contra Venezuela, con solo dos jugadores que repetían con respecto al duelo contra Brasil, Dávinson Sánchez y Juan Guillermo Cuadrado. Este último fue el mejor del equipo, en un partido que era para goleada en el primer tiempo pero que la Selección no pudo transformar en goles por falta de definición. El segundo tiempo fue más parejo. El juego terminó 0-0. Este es el análisis individual:

Álvaro Montero: en el primer tiempo fue un espectador más hasta el último minuto, en el que tuvo que volar para atajar un cabezazo de Wilker Ángel. En el segundo respondió bien y sacó una muy difícil al final del juego. Siete puntos.



Luis Orejuela: buen comienzo, con mucha salida. En el segundo tiempo, Venezuela lo frenó. Seis.



Dávinson Sánchez: muy aplomado en defensa, incluso con intenciones de irse al ataque. Siete.





Óscar Murillo: se le nota la experiencia. Se complementó bien con Sánchez. Seis.



Cristian Borja: tuvo mucha salida en el primer tiempo. Tuvo que aguantar cuando Venezuela se animó.

El rechazo de Orlando Berrío (centro) ante el acoso de Bernardo Añor. Foto: Efe

Juan Guillermo Cuadrado: era el mejor de Colombia, claro en la salida, y más adaptado a la función que le quiere asignar el DT. Lo sacaron a los 12 ST y el equipo se cayó. Siete.



Jéfferson Lerma: como volante central, cumplió. Cuando lo mandaron a la derecha, ni marcó ni ayudó a crear. Cinco.



Yairo Moreno: en Colombia era extremo y en México juega como lateral. Ayer fue una mezcla de las dos cosas. Mostró que puede ser una buena opción. Seis.



Orlando Berrío: impreciso, decidió mal, entregó mal. Quedó muy en deuda. Cuatro.



Luis Fernando Díaz: tanto en el Porto como en la Selección van a tener que trabajar con él en definición. Siempre resolvió mal. Cinco.



Rafael Santos Borré: le dieron la oportunidad de jugar como hombre en punta y no la aprovechó. Cinco.





Jhon Lucumí: entró por Sánchez (12 ST). Lo exigieron algo más que al jugador del Tottenham. Pasó. Seis.



Jorman Campuzano: ingresó por Cuadrado (12 ST) y jugó como mediocampista central, pero no se vio bien. Cinco.



Duván Zapata: reemplazó a Borré (27 ST). Nunca le llegó la pelota. Sin calificación.



Luis Fernando Muriel: jugó en lugar de Berrío (27 ST). No tuvo apoyo. Sin calificación.



Roger Martínez: ingresó por Díaz (27 ST) y casi no entró en juego. Sin calificación.

Mateus Uribe: jugó 16 minutos en lugar de Yairo Moreno y se vio perdido. Sin calificación.

​

José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc