La similitud entre Queiroz y Mourinho, según Dávinson Sánchez

Venezuela. Obviamente antes de llegar se conoce la noticia que no venía Salomón. Las selecciones sabemos lo que él significa. Es un grupo que viene creciendo muchísimo. Nos es coincidencia que llegaran a la final de un Mundial sub 20.- Muchos jugadores han hecho un gran proceso. No podemos hablar de un solo jugador, sería injusto con ellos. A Colombia le ha generado molestias, es el clásico como tal. Nosotros vamos a intentar sacar los tres puntos, que es el objetivo. Poner nuestras condiciones y hacer lo que sabemos.

Mourinho. Me he considerado un afortunado por el grupo de entrenadores que me ha tocado. Con Carlos Queiroz y José Mourinho es igual. Sé de la cercanía que tienen. José le envía saludos a Carlos y me dice que lo disfrute. Son entrenadores muy similares que, a mi manera de ver, la forma en la que plantean los equipos buscan una defensa que soporte. Me beneficia un montón tenerlos a ellos. Vienen de la misma a escuela.



Le puede interesar: ('En la Selección hay una competencia sana': Alfredo Morelos).



Baja de Ospina. Obviamente todos sabemos lo que David Ospina representa. Es uno de nuestros capitanes, es un elemento muy valioso para esta Selección desde su experiencia. Toda la defensa o el grupo de los que tenemos la obligación de este sistema defensivo sabemos que es importante brindar ese soporte. Los que estamos acá somos capacitados de estar en la Selección. Eso también pasa con los arqueros en los clubes. El que remplace a David lo hará de la mejor manera y tendrá toda la confianza.



También lea: ('Venezuela no es la misma de años anteriores': Muriel).



Pareja con Mina. Con Yerry nos entendemos muy bien. No hay que esconder que hemos tenido momentos difíciles en los clubes, pero la situación hoy es diferente. Ambos gozamos de muchos minutos. Todo va de bien y para ser más que excelentes en este caso. Tanto Yerry como yo vamos a dar todo para seguir estando de los clubes que nos den la posibilidad de venir a la Selección. Además, Murillo y Lucumí son grandes futbolistas. El trabajo lo tiene el entrenador que arma la titular. Si está tu nombre hay que aportar y si no está esperar. Primero que todo está Colombia. Sabemos el torneo que es la Premier, el torneo de clubes más importante, así que a los dos nos viene bien que en cada partido nos exijan.



James y Falcao. Son jugadores que por su experiencia y toce internacional le aportarán mucho a la Selección. No hay duda en la manera en que vienen. Han venido con las ganas de querer aportar y dejar el nombre de Colombia en lo más alto. Esto hace que el entrenador tenga la difícil tarea de elegir. Por ejemplo, en la posición de Falcao, Duván lo está haciendo muy bien. Son los capitanes y como capitanes siempre quieres liderar y dar ejemplo y ellos lo hacen con acciones.



DEPORTES