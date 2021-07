¡Enorme! Colombia ganó y clasificó a semifinal de la Copa América

Díganle san David Ospina, se lo merece. Díganle héroe de héroes, se lo ha ganado. Una vez más ese portero que se viste de verde para volar, y que se estira como si su cuerpo fuera de caucho, llevó a Colombia un paso más allá. Sus dos penaltis atajados en la tanda contra Uruguay, luego de un luchado 0-0, le dieron la clasificación a la Selección a la semifinal de la Copa América de Brasil.



Primero voló a su derecha, le atajó a Giménez. Se levantó serio, seguro, confiado en sus virtudes. Y en las de sus compañeros, en Zapata, Sánchez, Mina y Borja que no fallaron. Luego voló a su izquierda, y se vio como sostenido en su vuelo para ir a esa segunda pelota y negarle la entrada a su arco en el cobro de Viña, el del paso a la semifinal.



Era un día especial para Ospina, especial porque llegaba a su partido 112 con la Selección. Es decir, se apropió del rótulo de ser el futbolista que más veces ha defendido ese uniforme. Quizá eso lo tenía inspirado, aunque este arquero vive inspirado siempre. Ya durante el partido evitó una pelota imposible, sacando su brazo elástico y evitando que Uruguay tomara ventaja. A los penaltis llegó con la certeza, con el candado bien asegurado.

David Ospina Foto: EFE



El trámite del partido fue como se esperaba, de mucho correr, de mucho pegar, de pelear arriba y abajo, de caer y levantarse, de sudar y sudar, y añorar un gol que se hizo esquivo. No había tiempo para protestar, ni para respirar. Un partido de esos que parecen tener el 0-0 firmado antes de empezar. Y así fue. Así quedó. No hubo quién abriera un túnel en medio de las paredes que se levantaron de lado y lado de la cancha.



Sin embargo, Colombia probó con lo que tiene y con lo que sabe. Luis Díaz intentó hasta el cansancio con sus amagues y sus desbordes. Borré presionó y presionó, y metió sus buenos pases. Barrios y Cuéllar hicieron el trabajo sucio en esa batalla del medio campo. Muñoz y Tesillo fueron y vinieron todo el tiempo: dos trotamundos. Muriel estuvo como perdido en esa selva de piernas fuertes. Y mientras tanto, Zapata vivió su propio duelo. Zapata contra Zapata. Fue el que más lo intentó, hasta quiso meter un cabezazo a ras de césped, en su desespero. Tuvo, además, un remate de misil que le tapó el arquero, y otro sin dinamita que rebotó en el arquero. Muriel quedó de frente, pero ya se sabe, estaba perdido: remató afuera. El pronóstico del 0-0 parecía real e inquebrantable

Lo que no se podía era correr riesgos. En frente había un par de fieras. Suárez merodeó todo el partido en el área, cual perro de cacería. Cavani husmeó desde más atrás. Pero Uruguay tampoco hacía daño con ellos.



El segundo tiempo tuvo más riesgos. Las paredes defensivas se fueron agrietando y las oportunidades fueron llegando. Uruguay se animó. Fue cuando Nández lanzó ese tiro que evitó Ospina. Eso del 0-0 ya parecía una profecía.



Colombia no quería el empate. Insitió. Zapata metió un cabezazo que con la camiseta del Atalanta le hubiera entrado hasta con los ojos cerrados, pero con la de Colombia no le entró con los ojos abiertos. Colombia no encontró el gol. Ni con Chará, que alguna sorpresa traía bajo el brazo. Ni con Miguel Borja, que entró después.



Al fin llegaron los penaltis. La hora en la que los futbolistas juegan a ser dioses y demonios. Ahí apareció san Ospina, con la seguridad en la mirada y la elasticidad en sus brazos para atajar dos cobros y ser, una vez más, el rey David. El héroe de héroes.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

