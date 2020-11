¡Grande la Selección! Suárez se reencontró con su mamá 4 años después

Hace cuatro años que Luis Javier Suárez Charris comenzó su lucha por cumplir sus sueños de ser futbolistas profesional. Hoy, el jugador que salió de Leones, ha dejado su nombre en alto en el fútbol español, se ganó un puesto en la Selección Colombia y se reencontró con su mamá, a quien no veía desde que partió a territorio europeo.

Su llamado a la Selección Colombia solo fue motivo de orgullo para él. Le habían coqueteado para que vistiera, nada más ni nada menos, la camiseta del equipo español, pero él solo se quería ver de amarillo, azul y rojo.



(Le puede interesar: Muñoz y Orejuela, mano a mano por un puesto en la titular de Colombia).



"La verdad que estoy muy contento y feliz de estar aquí en esta Selección Colombia. Es un sueño que perseguía desde niño. Desde el primer momento estallé de felicidad, porque siempre ha sido un sueño que ha estado en mis pensamientos", expresó lleno de emoción en la rueda de prensa.



Esta convocatoria a la Selección le puede abrir muchas más puertas, pero quizá la más importante fue la de reeencontrarse con su mamá, Carolina Charris, a quien no veía hace cuatro años, a quien no abrazaba durante tanto tiempo, pero hoy en día la tiene bien cerca.



"Siempre hemos tenido comunicación, pero, obviamente, no hay como el contacto. Estamos muy felices de tenerlo cerca, así sea por poco tiempo", dijo Carolina en una entrevista con Espn.



(También lea: Problemas en la defensa de Colombia: la situación de Dávinson Sánchez)



La madre del atacante logró llegar al hotel de concentración para abrazar a su muchacho, quien celebra con ella y con su familia la meta cumplida de hacer parte de una selección nacional.



Ahora, Luis Suárez no se cambia por nada. Lo único que le hace falta para completar este sueño será debutar en el equipo de Carlos Queiroz y demostrar ese poder goleador que lo caracteriza.



DEPORTES

Más de Deportes

- La historia de Óscar Tabárez: el técnico, el símbolo, el maestro.



- ¿Quedan dudas? Así se entrenó Ospina para enfrentar a Uruguay.