Fabra mostró los dientes: estas son las armas para vencer a Uruguay

Frank Fabra es una de las opciones que tiene Colombia para poder herir a Uruguay por la banda izquierda. Aún no se sabe si va a jugar de titular, pero si lo hace, el jugador de Boca Juniors sabe cómo vencer a Uruguay.

Lateral izquierda. En la Selección vienen los mejores. Soy muy agradecido de estar acá. No hay ninguna disputa. Venimos a aportar de su talento y lo que pueda regalar. Con Johan Mojica me llevo muy bien. Antes de ir al Mundial de Rusia compartimos mucho. Si a él le va bien, a mí y a toda la Selección nos va a ir bien.



Ataque. Creo que es algo lindo que vean el trabajo. Mi función principal es defender, mi segunda función es atacar y hacerlo de la mejor forma. Por el jugador que se decidan hará lo mejor. Hay que tener la cabeza bien puesta. Si me toca voy a estar feliz.



Volante. Me sentí bien contra Venezuela. Lo he hecho varias veces también con Boca Juniors. Se pide que se clausurar una banda. Fue un gran partido contra Venezuela en el que jugué como volante izquierdo.



Uruguay. Nos hemos enfocado en los puntos fuertes de nosotros. Vamos a sacar un poco de ventaja, porque estamos de local y sí o sí debemos ir por los tres puntos. Sabemos que Uruguay es un equipo complicado, pero nosotros también podemos atacarlos por donde más les duele.



Tesillo. Él vino como central y lo ha hecho ahí. Viene de un gran momento con su club en México. Acá no vinimos a pelear por un puesto, sino a aportar por la Selección.



Calor. Nosotros vamos a ir por todo. Estamos de local, necesitamos ganar y encaminar un poco lo que queremos en nuestra localía. No podemos salir a especular. Tenemos que ser inteligentes, pero decididos por ir por el triunfo. Nosotros podemos sacar ventaja en Barranquilla por nuestro calor.



Armas. En lo que hemos estudiado un poco a Uruguay le duele mucho las bandas, los ataques a los laterales. Creemos que puede ser un punto a favor con nuestra calidad de jugadores. Tenemos extremos para lastimarlos.



Federico Valverde. Es una ausencia muy grande para ellos, pero tienen otros jugadores de nombre y jerarquía. Pero más allá de eso nos fijamos en lo que podemos hacer nosotros. Estamos enfocados en lo que podemos hacer.



