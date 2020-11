Insólito error de James: regaló el balón y llegó el segundo de Uruguay

James Rodríguez no brillaba en el partido contra Uruguay, y para colmo, cometió un error poco usual en él: perdió una pelota cuando el equipo estaba mal parado.



Uruguay se le fue encima a Colombia, aprovechando ese regalo, y la jugada terminó con un penalti de Murillo, cuando iban 51 minutos. Luis Suárez anotó posteriormente el segundo gol.

Fue una jugada de no creer de James, que normalmente no pierde así los duelos, cuando tiene la pelota en su poder.



James jugó incómodo todo el partido, no estuvo en su mejor nivel y no pesó. El volante jugaba a la derecha pero luego, con la entrada de Díaz, pasó a jugar por el centro. Fue por esa zona donde perdió la pelota sin percatarse de que el equipo estaba desarmado.



James no llegó a esta convocatoria en el mismo nivel que a la anterior. Tuvo problemas físicos y golpes, en las últimas semanas en el Everton.



Para que después de la culpa a Murillo aquí el único que tiene la culpa es James que pierde un balón en la mitad del campo, en un tiro libre, dónde los centrales ya estaban en el área, TODA DE JAMES 🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️ pic.twitter.com/j8VJKu8rP6 — Un Poquito De Política Y Fútbol (@ElSin_Ideologia) November 13, 2020





