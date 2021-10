Colombia contra Uruguay: sensatez y sentimiento (Meluk le cuenta)

El partido de este jueves entre Uruguay y Colombia se mueve entre la sensatez y el sentimiento. Entre la razón de saber que el rival que hoy es superior en la tabla de posiciones, y que históricamente ha sido verdugo en Montevideo (y en líneas generales, pues superior, para qué), y el corazón encendido del hincha que palpita como un redoblante una victoria que creen segura y natural. Entendible para los fanáticos. Por eso lo son. Ese es su papel.



El primer mandamiento del hincha es amar la camiseta por sobre todas las cosas. Y el segundo, creer siempre en el equipo todopoderoso, invencible.



Ese es el sentimiento, ese es el corazón. El hincha siempre vuela en la fe y la esperanza. Ese es el sentimiento, ese es el corazón.

Uruguay vs. Colombia: los antecedentes no ayudan

Pero que Colombia caiga en Montevideo este jueves no sería para nada raro. Por el contrario, al fin y al cabo allá se han perdido los últimos cuatro partidos de eliminatorias mundialistas con Pékerman o sin Pékerman, con Rueda y sin Rueda, con James o sin James, con Falcao o sin Falcao, con Yepes o sin Yepes, con Iván Ramiro y sin Iván Ramiro, con Cuadrado o sin Cuadrado, con Mina o sin Mina, con Ospina o sin Ospina, con todos y con ninguno…



Derrota tras derrota, la prudencia indica que lo anormal es que Colombia gane hoy. Incluso, que empate.



Esa es la sensatez, la razón. Para Uruguay la victoria en su casa, hoy el Gran Parque Central y no el emblemático Centenario, que está en remodelación, sí es un imperativo: los tres puntos de local contra Colombia hacen parte de su cuenta real, de su cálculo de clasificación. Así como son para nosotros vitales, urgentes, los puntos contra Ecuador o Perú o Bolivia en Barranquilla. Incluso, contra Bolivia en La Paz. Por eso el empate 1-1 de hace un mes allá hace parte de eso que el técnico Rueda ha llamado “el déficit de puntos”. Esa es la ‘cadena alimenticia’ del fútbol del área.

Muñoz y Cavani luchan por la pelota. Foto: EFE



Escribí hace poco aquí mismo que el partido que toca ganar sí o sí de la tripleta de esta semana es contra Ecuador, en Barranquilla.



Negar el poderío de la Selección de Uruguay sería de ciegos. Hay un cambio de algunas piezas que reemplazaron a las que se fueron por fecha de vencimiento, pero su ubicación en la tabla reafirman hoy su tercer lugar en el podio del área, como siempre.

Ya Colombia eliminó a Uruguay

Colombia, obvio, no está desvalida y tiene un equipo para pelear con fuerza y temple como ya lo hizo en los cuartos de final de la pasada Copa América, cuando tras empatar 0-0 eliminó a Uruguay en desempate por penaltis. Raíz para el optimismo y la ilusión.



Y por sabido no se calla: en el fútbol los todos los partidos hay que jugarlos. No se definen ni por el porcentaje histórico de resultados, ni por los goles que se hicieron o las atajadas falladas.



Todos los días hay un golpe de mano, una sorpresa que asombra, una apuesta que quiebra la casa. Si fuera por las tablas de Excel, el Sheriff de Moldavia no viaja a España para vencer 1-2 al Real Madrid mandamás y pavo real.



El sentimiento grita por una victoria casi desconocida en Montevideo. La sensatez entiende que perder sería parte de un triste hábito. Un empate, seguro, sería oro en polvo...



