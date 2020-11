¡Voz de líder! Cuadrado aconseja a los laterales derechos de Colombia

Juan Guillermo Cuadrado se ha convertido en uno de los jugadores vitales para los esquemas de la Juventus y de la Selección Colombia. Es capaz de jugar en varias posiciones. Esa experiencia le da la voz para darles consejos a Luis Manuel Orejuela y Daniel Muñoz, los nuevos laterales derechos.

Ausencias. Lamentamos las bajas que tenemos. Sabemos que son jugadores vitales para la Selección. No solo somos 25, sino que hay muchos jugadores que vienen a demostrar que pueden estar aquí. Ojalá puedan aportar. Todas las personas que han llegado siempre deben dar lo mejor a este equipo.



(Le puede interesar: 'El beneficio del calor y la humedad es jugar bien': William Tesillo)



Consejos a los laterales derechos. A Luis lo conocemos hace rato, ha tenido varios partidos con la Selección. Que salga a divertirse con mucha responsabilidad. Es un orgullo ponernos la camiseta de nuestro país. He visto partidos cuando estaba en Nacional y en Genk. Sé que es polifacético y da mucha salida. Sé que tiene las condiciones para estar aquí y que esté preparado por si le toca jugar.



Rendimiento. Tengo confianza en Dios. Trato siempre de entrenarme bien. Nunca me he puesto un techo. Siempre quiero seguir mejorando. Me pongo metas a corto y largo plazo. Tengo la pasión de siempre superarme.



(También lea: El plan candado de Barrios para frenar a Uruguay)



Ganarles a los grandes. Realmente hemos tenido partidos contra grandes selecciones y hemos sacado buenísimos resultados. Jugamos contra un grande como Uruguay, pero con el talento que tenemos podemos jugarle de tú a tú a cualquier selección, Estamos trabajando para ser más constantes. Vamos a llegar a un tiempo en el que podamos ganar todos los partidos. Venimos en crecimiento.



Polifacético. Creo que siempre estoy muy agradecido con el profesor Nelson Gallego, porque me ponía en distintas posiciones y aprendí a dar lo mejor en cada uno de ellas. Me caractericé en jugar por las bandas, pero también jugar por el centro.



Capitán en la Juventus. Fue un momento muy lindo, porque fue serlo en uno de los mejores equipos de Europa. Lo guardaré por siempre en mi corazón. Siempre trataré dar lo mejor de mí y ser ese líder.



DEPORTES