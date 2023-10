Así fue la batalla del rating entre Caracol y RCN en el partido Colombia vs. Uruguay

Uruguay se llevó este jueves un punto in extremis de Barranquilla luego de que Darwin Núñez aprovechara un penalti al minuto 90 para que la Celeste empatara 2-2 con

Colombia en la tercera jornada de las Eliminatorias al Mundial de 2026.

En un partido intenso, jugado en las áreas del estadio Metropolitano, Uruguay consiguió la igualdad en una jugada en la que el portero Camilo Vargas, que era figura, derribó en el área a Maxi Araújo y fue expulsado.



La Selección había tomado la ventaja dos veces con anotaciones de James Rodríguez y Matheus Uribe, mientras que el lateral Mathías Olivera, del Nápoles, habían marcado el 1-1 provisional.

Así estuvo el rating

Barranquilla 12 octubre 2023. Imagen del partido de la selección Colombia vs Uruguay en la ciudad de Barranquilla, clasificatorio al Mundial 2026 de la FIFA Foto Vanexa Romero Foto: Vanexa Romero

El partido, en horario de las 3:30 p. m., tuvo casa llena en el estadio Metropolitano, pero a la distancia también hubo gran atención de los espectadores.



Como ya es habitual, se vivió u nuevo duelo de rating entre el Gol Caracol y el Canal RCN. Una batalla que se vive desde esta eliminatoria cuando ambos canales compiten por los espectadores.



En esta ocasión, tal como en las dos primeras jornadas de la eliminatoria, el rating fue favorable para el Canal Caracol.



De acuerdo a las cifras de Kantar Ibope Media, del jueves 12 de octubre, el Gol Caracol tuvo el puntaje más alto con la transmisión del partido Colombia vs. Uruguay, con 11,47 puntos de rating.



Por su parte, la transmisión del partido por parte del canal RCN, que cuenta con la narración de Javier Fernández y los comentarios de Carlos Antonio Vélez, tuvo un puntaje de rating de 4,68.



Además, caracol fue superior en las transmisiones de los partidos Brasil vs. Venezuela (8,62) y Argentina vs. Paraguay (8,33).

🇨🇴 #RatingOficial 12 de octubre de 2023 pic.twitter.com/JNqZt3CttY — Kantar IBOPE Media (@K_IBOPEMediaAL) October 13, 2023

