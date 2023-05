Cuando el equipo no aparece, las individualidades vuelven a rescatar a la Selección Colombia Sub-20, que, con muchas sombras y algunas luces, aseguró el primer lugar del grupo C del Mundial de Argentina y mantuvo el invicto en el tiempo de reposición, gracias a una genialidad de Óscar Cortés.



(Video: Óscar Cortés: vea el golazo que salvó el invicto de Colombia en el Mundial Sub-20).

Colombia salvó el invicto

Colombia terminó con siete puntos y el gol agónico de Cortés dejó a su rival afuera de la Copa del Mundo: los africanos quedaron de últimos, con dos puntos. El otro clasificado fue Israel, que venció 2-1 a Japón, que espera a ver si le alcanza para entrar como uno de los mejores terceros.



Héctor Cárdenas, el técnico de Colombia, quiso guardar algunas piezas pensando en los octavos de final: uno de los cambios era lógico: la salida de Edwin Ocampo, golpeado desde antes del juego contra Japón. Pero también guardó a Fernando Álvarez, un central; a Jorge Cabezas Hurtado, un delantero, y a Yaser Asprilla, la figura del equipo.



Colombia no tuvo un buen primer tiempo y se encontró con un panorama conocido en esta Copa del Mundo. Volvió a empezar perdiendo y Luis Marquínes volvió a ser figura.



No tuvo nada que hacer en el gol, que nació de un gravísimo error de Kevin Mantilla, que quiso salir jugando desde el borde del área y acabó perdiendo la pelota con Mamadou Lamine Camara, que tuvo tiempo y espacio para definir sin problemas: 1-0 a los 30 minutos.



Antes de eso, Tomás Ángel, que fue el ‘9’ titular, se perdió dos goles: uno en un remate cruzado y en el otro, mano a mano y con el arquero en desventaja: la tiró afuera. Pero también pudo ser peor para Colombia: el mismo Camara estrelló un remate al poste y hubo dos atajadas de Marquines.



A pesar de la derrota, Cárdenas lo tomó con calma. Mantuvo, de entrada, el mismo equipo para el segundo tiempo y luego, a los 12 minutos, sacó a Puerta para cuidarlo de una amarilla que lo sacara de octavos de final, en un partido en el que, igual, no tuvo el mismo brillo: lo reemplazó Jhon Vélez.



Lo preocupante para Colombia es que, esta vez, de la mitad para adelante, el equipo se fue apagando poco a poco, con un partido sin mucha participación de Óscar Cortés, con un Castillo Manyoma que se perdió la más clara del equipo en la segunda etapa y con una muy floja respuesta de los que llegaron desde el banco.



Primero, Cárdenas sacó a Manyoma y a Jhojan Torres y arriesgó con Cabezas Hurtado y Juan Castilla. Para ello retrasó a Ángel. Y luego, el jugador de Nacional se fue del campo y entró Miguel Monsalve, para el larguísimo tiempo de reposición. Dieron 10 minutos.



Pero la lámpara se encendió en esos minutos. Y Castilla dejó mano a mano a Cortés para que el jugador de Millonarios definiera brillantemente y salvara el invicto colombiano en el Mundial.

