Colombia no quiere sorpresas y va por la clasificación en Copa Oro: hora y TV

La Selección Colombia femenina buscará este martes frente a Puerto Rico una victoria o un empate que la aseguren en la siguiente fase de la Copa Oro, juego del grupo B que se llevará a cabo en el estadio Snapdragon Stadium de San Diego, California, Estados Unidos (4 p.m., TV de Espn).

Colombia viene de golear 6-0 a Panamá, lo que le abre las opciones de seguir en el torneo por la diferencias de goles, y de caer 1-0 con Brasil.

Las opciones

Las dirigidas por Ángelo Marsiglia saldrán al campo de juego por la victoria, tres puntos que la aseguren de una vez en la fase siguiente.



Incluso, si se llegara a perder, el seleccionado colombiano dependería de los demás resultados para clasificar como mejor tercero.

Colombia vence a Panamá en la Copa Oro femenina. Foto: Federación Colombiana de Fútbol

Contra las panameñas se jugó bien. El rival no era tan fuerte y se aprovecharon los errores para no solo ajustar la primera victoria y los tres puntos, sino que se hizo por una buena diferencia de gol.



Ya con Brasil fue a otro precio. Catalina Usme, Linda Caicedo, Marcela Restrepo y Daniela Montoya no pudieron vulnerar el arco brasileño para empatar el juego.



Su rival sí pudo hacerlo y con un gol de Dida Santos tras error de la defensa en salida, se quedó con los tres puntos.

