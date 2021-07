Luis Díaz metió a Colombia en el podio de la Copa América

Buscó el espacio, la midió y la metió. Luis Fernando Díaz, el mejor jugador de Colombia en la Copa América y ahora también el goleador del torneo junto a un tal Lionel Messi, marcó, en el tiempo de reposición, el gol con el que la Selección se quedó con el tercer lugar de la Copa América y se desquitó de Perú, con un 3-2 en el estadio Mané Garrincha, de Brasilia.



El técnico Reinaldo Rueda aprovechó de nuevo este partido para probar variantes: cambió el arquero (Camilo Vargas por David Ospina), volvió a mover la defensa sacando a Daniel Muñoz y a Dávinson Sánchez para darles juego a Stefan Medina y Óscar Murillo.



Y el otro cambio, el que algunos venían pidiendo, era el de sacar el ‘9’ retrasado para poner allí a Edwin Cardona. Y en ese movimiento hay que detenerse: el jugador de Boca no se vio cómodo. Se veía lento, jugando a otra velocidad con respecto al resto de sus compañeros. Y el otro que no encajaba era Duván Zapata, que entró poco en contacto con el balón y tampoco tuvo una clara para rematar.



La fórmula no le sirvió mucho a Colombia, que solamente llegó una vez en el primer tiempo. Es más, Perú por momentos llegó mucho más, puso a sufrir la zona izquierda de la defensa, donde Tesillo fue víctima de un par de túneles, tuvo tres pelotas de gol y una la mandó al fondo, en el remate de esa primera etapa, con un tiro de Yoshimar Yotún, tras una asistencia de Christian Cueva.



Rueda le apostó a la velocidad y a la gambeta para la segunda etapa. Se fue Cardona y entró Yimmi Chará. Y con él, Luis Díaz se encendió, Juan Guillermo Cuadrado se tomó confianza y así, el equipo comenzó a crecer y a ganar metros hacia el arco de Pedro Gallese.



Incluso, Colombia logró el empate gracias a una fórmula que no es frecuente: un gol de tiro libre. Lo marcó Cuadrado, a los 4 de la segunda etapa, aprovechando que el arquero no armó bien la barrera.



Para que se hagan una idea, la Selección llevaba 33 partidos sin marcar por esta vía, desde que Juan Fernando Quintero lo hizo contra Japón en el primer partido de Rusia 2018, y si nos vamos más lejos, en los últimos diez años solo hubo otro gol de tiro libre, el de James Rodríguez contra Chile en la eliminatoria para Brasil 2014.



Ni Colombia ni Perú querían lanzamientos desde el punto penalti y eso le dio al equipo de Rueda espacio para atacar en velocidad. Y de un saque largo del portero Vargas llegó el segundo, anotado por Luis Díaz a los 21 minutos, con un remate desde el borde del área. Fue un premio para el guajiro y un desquite después de que Gallese le quitara la opción de repetir el gol que le marcó a Brasil, en otra tijera.



Sin embargo, Perú encontró el empate en algo en lo que Rueda va a tener que trabajar mucho, el juego aéreo defensivo. Ya Brasil le había hecho dos goles de cabeza, uno en un tiro de esquina. Y Perú se la repitió: Raziel García levantó la pelota y Lapadula la mandó al fondo del arco, a ocho del final.



Y cuando ya Rueda pensaba en los penaltis e incluso dejó al equipo sin volantes de marca, Lucho Díaz se graduó de héroe: se abrió el espacio y remató desde afuera del área, en el tiempo de resposición. ¡Golazo! Colombia está de nuevo en el podio de la Copa América. Y se lo debe a Díaz, en gran parte.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc