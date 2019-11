Colombia vs. Perú: horario y dónde ver el partido de la fecha Fifa

Con la baja de James Rodríguez por lesión, Colombia encarará este viernes a un Perú molesto por la cancelación del otro amistoso que debía disputar la próxima semana contra Chile, con miras al clasificatorio para el Mundial de Catar-2022.

El Colombia-Perú se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami (EE.UU.) a las 8:30 p. m., con TV de Caracol TV.

Baja in extremis

La presencia del hombre del Real Madrid era la principal expectativa de este duelo. James no se pone la casaca amarilla desde la Copa América disputada en julio en Brasil. Su caso ha sido un tira y afloje entre el seleccionador Carlos Queiroz, el entrenador francés del Madrid, Zinedine Zidane, y la prensa especializada.



Pero su regreso tendrá que esperar. El talentoso volante aquejó "una molestia" en su rodilla izquierda durante el último entrenamiento de Colombia y quedó oficialmente descartado para el duelo ante los incas, informó la Federación Colombiana de Fútbol.



El mediocampista será examinado en detalle para determinar el grado de su lesión. "Sabemos lo importante que es y lo que aporta", había dicho Juan Guillermo Cuadrado, el destacado de Colombia ante su ausencia y la del lesionado Falcao García.



El portugués dice que por decisión técnica y lesiones no lo había llamado para los cuatro amistosos que la Tricolor jugó tras la competición americana. El presidente de la FCF, Ramón Jesurún, afirmó que fue por un pacto entre técnico y mediocampista para que se consolidara en su club.



Y Zidane ha dicho que no está lesionado pero tampoco disponible para jugar con los merengues. Entre ires y venires, el 10 no pisa un campo desde el 22 de octubre y sigue sin consolidarse en España. De regreso al listado de cafeteros que se batirán contra Perú y Ecuador (martes en Miami), la presencia de James era esperada con ansias y era casi una urgencia en una Colombia que ajusta cinco juegos sin ganar (cuatro empates y una derrota) y tres partidos en línea sin anotar.



Ante su ausencia, Queiroz seguramente apuntará por Roger Martínez para mantener su 4-3-3 con el que parece haberse casado y con el que perdió 3-0 ante Argelia en su última y dolorosa salida en octubre.

Dolor doble

La decisión de los jugadores chilenos de cancelar el amistoso contra Perú -originalmente programado para el martes en Lima- por la convulsión social que vive su país, donde las protestas contra el gobierno suman ya 22 muertos, alteró también la preparación de los seleccionados de Ricardo Gareca de cara a la eliminatoria, que inicia en marzo.



"Teníamos muchas ganas de jugar contra Chile, pero si deciden no jugar es un tema de ellos", afirmó el volante Sergio Peña. La doble fecha Fifa de noviembre era la última opción del año para encajar piezas. "Lógicamente nos ocasiona un malestar", señaló al diario Depor el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, Juan Oblitas.



Los incas buscan un reemplazo para no perder la oportunidad de fogueo. Pero también deberán barajar alternativas para el choque contra los colombianos, pues dos de sus referentes en el mediocampo presentan molestias físicas y son duda: Renato Tapia y el capitán Yoshimar Yotún.



Tapia tendría más opciones de empezar el encuentro, por lo que Gareca apelaría a hacer una línea de tres en el centro del campo y dejar solo en punta a Paolo Guerrero, en una apuesta defensiva ante un rival que en ocho de sus últimas diez salidas mantuvo el arco en cero.



Perú llega con la necesidad de un buen resultado, tras registrar un triunfo en cuatro encuentros. Y ante la Tricolor deberá revertir una fuerte tendencia: solo ha vencido en uno de los 16 últimos enfrentamientos.



AFP