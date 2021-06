Tome nota: fecha y hora para ver Colombia Vs. Perú en la Copa América

La Selección Colombia disputa la Copa América Brasil 2021 y está cada vez más cerca de clasificar en su grupo. Eso sí: aún le quedan dos partidos importantes.

(Lea también: Conmebol sanciona a Martins por expresiones sobre Covid)

Justo este domingo el combinado nacional juega su tercer encuentro por la Copa. Será contra Perú. Está programado para las 7 p. m. en el estadio Pedro Ludovico Teixeira, de Goiania.



Vale recordar que la ‘tricolor’ lleva cuatro puntos de seis posibles. Venció a Ecuador en la primera fecha –gracias a un gol ‘de laboratorio’ de Edwin Cardona en colaboración con Juan Guillermo Cuadrado y Miguel Borja– y empató contra Venezuela este jueves.

Facebook Twitter Linkedin

Selección Colombia empató con Venezuela. Foto: EFE

(Puede leer: Neymar rompe en llanto al recordar lo que ha sufrido)

En este último encuentro las opciones las tuvo Colombia, sin embargo, el portero ‘vinotinto’ Wuilker Fariñez tuvo una de sus mejores actuaciones con su selección. Se llevó los elogios del mundo del fútbol e, incluso, el colombiano David Ospina se acercó al final del partido para felicitarlo.



Perú, por su parte, no llega en el mejor de los momentos. Descansó la primera fecha (al ser dos grupos de cinco siempre habrá un equipo por grupo que no tenga rival y, por lo tanto, no juegue en una jornada determinada) y durante su partido de estrenó se llevó una goleada de Brasil.



El combinado de Gareca cayó por un estrepitoso 4-0.

Facebook Twitter Linkedin

Perú jugó contra Colombia durante la última fecha de eliminatorias rumbo a Catar 2022. Foto: EFE

La cita, entonces, es este domingo 20 de junio a las 7 p. m.; el partido será transmitido por el canal ‘Caracol’.



Una de las bajas importantes de Colombia es Luis Díaz. El jugador del Porto, de Portugal, fue expulsado con roja directa durante el partido contra Venezuela.

Más noticias

Meluk le cuenta... (Empates: uno aburridor, otro milagroso y doloroso)

Selección femenina de rugby buscará el tiquete a Olímpicos de Tokio

Tendencias EL TIEMPO