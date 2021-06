Colombia-Perú: es la hora de los delanteros (Último tango)

Tarde-noche de domingo con programa imperdible: quedarse en casita y ver el partido de la Selección Colombia contra Perú, en la tercera fecha del grupo B de la Copa América. Picar algo rico y encender la tele temprano. A las 7 p. m. empieza a rodar el juguete de todos.

La pregunta del millón es: ¿entrará esa bola casquivana y porfiada, informal y burlona, en el arco peruano…?



Es la gran duda, porque Reinaldo Rueda, como el mecánico que asoma la cabeza del capó del auto, larga la pinza y se desengrasa las manos en un trapo, ya hizo arrancar el motor –y suena bien–,resta saber si estará para un viaje largo, si podemos confiar.



El jueves pasado se debatió hasta altas horas: ¿jugó bien Colombia frente a Venezuela…? ¿Jugó mal…? Modestamente, pareció que había hecho el partido ‘perfecto’. Altísima intensidad, presión, dominio absoluto, velocidad, agresividad, toques rápidos para sorprender, asociación, 23 disparos al arco… Fantástico, tiempo llevábamos sin ver una Colombia de tal nivel.

Duván Zapata Foto: EFE

Sí, rivalizó con una Vinotinto a la que le faltaron sus 16 mejores jugadores (aparte de Faríñez). Era una Venezuela B tirando a C. Sin embargo, cuando uno está mal, enfrenta a Deportivo Riestra y decepciona igual. Las carencias del rival no proporcionan la armonía propia.



Pero el partido perfecto necesita un gol, al menos uno. Y faltó. Colombia apuntó 23 veces al objetivo sin embocar ninguna. De esos intentos, 8 fueron a puerta, aunque no a red. Esto habla de dos tópicos: uno, escasa puntería. Dos, cero eficacia.



Es cierto, enfrente tuvo a quien, para este cronista, es uno de los mejores arqueros del mundo (y no me apuren porque digo más…).



Sumemos también el grado de oposición para llegar a él: es difícil quebrar a un equipo que pone una línea de cinco atrás y otra de cuatro delante, bien juntitas, y uno más (Aristeguieta), que fue el primer tapón en el círculo central. Diez para defender. Y detrás de esos diez ¡¡¡FARÍÑEZ…!!! Convengamos que es demasiado. Pese a ello, Colombia le ametralló la casamata a Venezuela.



Ahora bien, ¿y los delanteros qué…? Este es el quid del análisis. Porque tan abrumadora superioridad ameritaba, exigía un gol, mínimamente uno. No llegó.

Aquí vienen al caso los señores atacantes. ¿Qué pasa, muchachos…? ¿Están torcidos…? ¿No reciben balones con ventaja…?



Si de una línea estaba tranquilo el hincha era del ataque: el 99 por ciento respondía con seguridad: “Gol tenemos, ahí están Muriel y Zapata, se cansan de marcar en Italia”. Ojo, en Italia sí, en la Selección no tanto: con la amarilla Zapata tiene 4 goles en 24 partidos (17 por ciento de efectividad) y Muriel 8 en 39 (20,5 por ciento). En 9 años con la camiseta nacional, Muriel hizo 3 tantos en partidos oficiales, dos a una Venezuela de emergencia (la de la fecha inicial de la Eliminatoria) y uno a Argentina de penal.



Zapata también tiene tres, uno a la Vinotinto, otro a Catar y uno más a Argentina. Son números pobres. Y ya no son una tendencia sino una característica. Ambos tienen 30 años, no se van a convertir en más goleadores ahora. Y no estamos hablando de cambiarlos, son muy buenos, pero aportan más desequilibrio que gol.



De los cinco hombres de ataque anotados por Rueda para esta Copa (los otros son Borré y Morelos) se nos antoja que el más goleador, aunque con guarismos similares, es Borja. Es 9 puro, el clásico habitante del área, el más definidor, rebotero, rápido, vivo para el último toque. Muy aptos todos, aunque ninguno es Falcao, dicho con todo respeto.



También debe computarse otro ítem: ¿reciben balones suficientes para convertir? Pocos. No hay un habilitador que los ponga mano a mano con el arquero adversario. El funcionamiento que encuentran Muriel y Zapata en el Atalanta para anotar seguido no lo tienen en Colombia. Porque están rodeados de compañeros diferentes y por distinto sistema de juego también. ¡Les pasa a tantos jugadores…! Además, Gasperini logró armar en Bérgamo una banda que no desafina, tiene muchísimo gol. No será una orquesta de cámara, pero suena bien.

Luis Fernando Muriel. Foto: AFP

Por eso nos sorprendió el cambio de Cardona faltando treinta minutos para el final. Había una defensa de cuatro en línea –Muñoz, Mina, Dávinson y Tesillo– para custodiar a nadie (ningún venezolano a cincuenta metros a la redonda) ¿y sacar al creador cuando lo que se precisaba era abrir la lata con ingenio? La variante era Campaz (o Chará) por un defensa.



La llegada de Fabra, si es que Rueda se anima a ponerlo además de convocarlo (suelen ser cosas distintas), le agrega una alternativa interesante al ataque: el boquense es muy superior atacando que defendiendo. Al revés de todos sus colegas de puesto, cuando llega a la altura del área no se le esconden las ideas, le aparecen.



Tiene habilidad y desborde, puede ser una contribución valiosa para Muriel y Zapata o Borja. Genera opciones. Tesillo, en cambio, ofrece mayores garantías atrás. La elección está en la mente del técnico. Pero hay que sumar de todos lados.



Hoy debería ser diferente porque Perú no se abroquela atrás. La resistencia a la paraguaya (o, como el jueves, a la venezolana) no está en la lógica del futbolista peruano ni en el estilo de Gareca. Por manejo e idiosincrasia, ellos discuten el partido en la media cancha, ganando o perdiendo. Eso debería darles aire a los de arriba, espacios para el mano a mano de Muriel o las corridas de Zapata.



¿Si James podría aportar en la búsqueda del gol…? Desde luego que sí: entre goles y asistencias, participó en 50 conversiones de Colombia sobre 80 partidos. Pero, el cuerpo médico entendió que aún no estaba apto para la alta competencia y el técnico acató el dictamen. De momento, está fuera del proceso, toca resolver sin él. Es lo que hay. James reaccionó con virulencia desmesurada, Reinaldo prefirió el silencio. Ojalá no se guarden rencores.



Último tango...



Jorge Barraza

Para EL TIEMPO

@JorgeBarrazaOK