Este lunes, se confirmó el aplazamiento del Carnaval de Barranquilla, tal como lo anunció Jaime Pumarejo, alcalde de la ciudad. La decisión fue tomada a partir de la amenaza que representa el covid-19 con la variante ómicron.



A pesar de los masivos contagios de covid-19 por su variante Ómicron, y de esta medida de las autoridades, el partido de la Selección Colombia contra Perú, este viernes, contará con el 100 por ciento de los aficionados en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.



Según dijo en su momento el alcalde de la ciudad, Jaime Pumarejo, las condiciones en que los aficionados ingresan al partido ayudan a prevenir contagios. Esto, porque el requisito es que todos acudan vacunados.



No es un riesgo epidemiológico

Selección Colombia. Foto: Prensa Federación Colombiana de fútbol

“El partido de la Selección ha demostrado que no es un riesgo epidemiológico alto, es al aire libre, cada quien está en su puesto y en ese momento hay mucho más control del tapabocas. Siempre hay un grupo definido de personas, y después del partido no hay cambio de tasas de contagio, le dimos vía libre al partido”, dijo Pumarejo a Caracol Televisión.



El partido será el próximo 28 de noviembre contra Perú, el primer partido de la recta final de la eliminatoria al Mundial de Catar que se disputará a finales de este 2022.



“Llevamos 20 días viendo un incremento de casos, pero no hemos visto incremento de hospitalizaciones porque tenemos un 96% de vacunados con primera dosis y mucho más del 70% con segunda dosis”, dijo también Pumarejo ese día sobre el creciente número de contagios por covid.



