Colombia volvió a pecar por falta de contundencia, pero sacó otro punto

Colombia sigue en la zona de repechaje de la eliminatoria, tras empatar 1-1 contra Paraguay en Asunción. Pero, como ya le pasó en La Paz, el equipo de Reinaldo Rueda no tuvo la contundencia para haber sacado una diferencia importante a sus rivales por la clasificación al Mundial de Catar 2022.



Otra vez con sorpresas en la formación titular (dos delanteros, Borja y Borré, y la aparición de Luis Sinisterra en lugar de Luis Díaz), Reinaldo Rueda planteó un partido buscando, primero, la seguridad en la defensa. Luego, tratar de aprovechar para buscar un gol a punta de salidas rápidas.



En el papel, el tema funcionaba: la línea de cuatro zagueros parecía estar bien y el doble tapón en la mitad daba algo de seguridad. Pero el asunto no funcionaba del todo de la mitad de cancha hacia adelante: Borré y Sinisterra se veían perdidos; Cuadrado hacía un buen juego, pero se quedó sin socio por su banda porque Stefan Medina tiene mucha menos salida que Daniel Muñoz, y Borja alternó buenas y malas, aunque tuvo la única opción de Colombia en la primera etapa, un remate desde el borde del área que se estrelló en un rival antes de golpear el poste e irse afuera.



La defensa estaba bien, en teoría. Pero los errores individuales costaron muy caro. Un balón perdido por Dávinson Sánchez muy lejos del área no fue bien aprovechado por los atacantes paraguayos. La segunda no la perdonaron, otra vez en un mal cierre de Sánchez, que, como en La Paz, dejó dudas. Ángel Romero tocó al centro y Antonio Sanabria anticipó a Óscar Murllo para vencer a Ospina y anotar el 1-0, a los 40.



La benevolencia del VAR evitó que a Colombia se le viniera la noche en el remate de la primera etapa. Wílmar Barrios, cubriendo un balón en una esquina, recibió golpes de dos paraguayos. Al levantarse, no tuvo otra mejor que meterle un golpe a Ángel Romero. El juez Raphael Claus, de Brasil, inicialmente le mostró la tarjeta roja. Pero luego, tras revisar el video, se la cambió por amarilla. Muy generoso...



El mismo VAR le abrió la puerta del empate a Colombia: desde las pantallas, los brasileños Wagner Reway y Rodrigo Correa, vieron una mano de Santiago Arzamendia que el central no notó. Juan Guillermo Cuadrado pidió la pelota y no perdonó: golpe fuerte y lejos del portero Ánthony Silva. 1-1 y a barajar de nuevo.



El gol le dio un impulso a Colombia, que intentó encerrar a Paraguay en su arco e intentó, en un par de cobros de tiro de esquina de Cuadrado, sorprender al arquero Silva, que respondió bien en todos los ensayos.



Rueda mantuvo el mismo esquema en la segunda etapa, cambiando pieza por pieza: primero refrescó el ataque, con la entrada de Roger Martínez y Radamel Falcao García por Borré y Borja. Luego sacó a Luis Sinisterra, que se quedó sin aire, para darle entrada, ahora sí, a Luis Díaz. Y en los últimos minutos cambió el cinturón de seguridad del equipo, con Alexánder Mejía y Gustavo Cuéllar en lugar de Barrios y Uribe.



Los cambios hicieron que Colombia tuviera un cierre más o menos tranquilo en el juego, pero no para asustar a los paraguayos. Así, el empate deja a la Selección en el quinto lugar, con 10 puntos y la posibilidad de sacarle una ventaja importante a Chile, si le gana el jueves en Barranquilla. Claro, si la mete...



