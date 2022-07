Colombia fue muy superior a Paraguay y le ganó bien en su primera presentación en la Copa América femenina. El equipo de Nelson Abadía se impuso por 4-2, este viernes, en el estadio Pascual Guerrero, aunque tendrá que revisar algunas cosas desde el punto de vista defensivo.

La iniciativa en el primer tiempo fue de Colombia, que cada vez se siente más cómoda jugando en el Pascual Guerrero, estadio que recibió buena parte de la preparación de la Selección y que recibió cerca de 20.000 espectadores. Contra un rival que trataba de esperar en su campo y buscar contraataque, la pelota y las opciones fueron locales.



Allí se destacó un tridente en el que el equipo confía mucho, con dos experimentadas, Catalina Usme y Leicy Santos, y la bocanada de aire fresco que es Linda Caicedo, que, con solo 16 años, juega como si llevara años en el equipo de mayores.

El primer gol, marcado por la polémica

El equipo que dirige Nelson Abadía se demoró 17 minutos para probar las manos de la portera paraguaya Alicia Bobadilla. Lo hizo con un tiro libre que cobró Leicy Santos, que exigió e hizo volar a la arquera rival.



Cinco minutos después, Colombia se fue en ventaja en una jugada polémica. Linda Caicedo desbordó por la derecha y lanzó un centro. Leicy entró a cabecear, una zaguera paraguaya sacó el balón de la raya, y en el rebote, Daniela Montoya remató al arco. La bola pegó en la mano de Santos, que la tenía apoyada en el piso, pues apenas se levantaba tras la jugada anterior. La protesta de las paraguayas a la árbitra brasileña Edina Alves no sirvió y así, las locales se fueron en ventaja.



Cuando parecía que ya Colombia controlaba juego y marcador, una falta cerca del área le dio a Paraguay la primera opción de gol. No la desaprovechó: Jessica Martínez cobró el tiro libre y la arquera Catalina Pérez, que se lanzó con mano cambiada, no alcanzó a desviarla: 1-1 a los 27 minutos.



Colombia reaccionó rápido y logró el 2-1, en una jugada en la que la presión alta dio buenos frutos: Manuela Vanegas recuperó una pelota y tocó a la izquierda, desde donde Catalina Usme lanzó un centro y Mayra Ramírez la metió de cabeza, a los 34.



Paraguay decidió acercarse un poco más a terreno colombiano en el segundo tiempo, sin descuidarse en la defensa. Y el comienzo de esa etapa fue un poco más parejo. Pero Colombia no quería sustos, y apenas en 10 minutos amplió la ventaja, de nuevo, con el acompañamiento de Daniela Montoya, que volvió a aparecer para tomar un mal rechazo de la arquera Bobadilla para conseguir el tercer tanto.



Daniela Montoya volvió a dar tranquilidad

Daniela Montoya celebra uno de sus goles a Paraguay. Foto: Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO



Ya con dos goles de desventaja, Paraguay se acordó, tal vez muy tarde, de que podía buscar algo más. El técnico, el brasileño Marcello Frigerio, metió tres cambios de una, entre ellos, el ingreso de la conocida Fany Gauto, campeona de la Copa Libertadores 2018 con el Atlético Huila y de la Liga femenina 2020 con Santa Fe.



El partido perdió ritmo y fue muy cortado después del 3-1. Pero después vinieron las preocupaciones para Nelson Abadía y su equipo. Ya antes del juego había tenido tres bajas, Liana Salazar, Gabriela Rodríguez y Carolina Arias, al dar positivo para covid-19. Y luego, perdió a dos de las figuras del partido. Primero se fue Linda Caicedo, con problemas musculares, a tal punto que tuvieron que sacarla cargada rumbo al camerino. En su lugar, entró una jugadora más utilitaria, Diana Carolina Ospina.



Posteriormente, Daniela Montoya tuvo que dejar el partido, también con problemas en la pierna derecha. Abadía la reemplazó con la juvenil Gisela Robledo, que levantó los aplausos de una tribuna que la conoce bien, por su gran labor con el América.



Pese a las bajas, Colombia no perdió el impulso y en un tiro de esquina encontró la cuarta anotación, a los 37 de la segunda etapa: cobro en corto, centro de Leicy Santos y cabezazo de Manuela Vanegas para poner a celebrar de nuevo al Pascual Guerrero.



Abadía refrescó la nómina y mando a descansar a Catalina Usme y a Mayra Ramírez y les dio minutos a Elexa Bahr y Tatiana Ariza. Paraguay, mientras tanto, encontró el descuento en otro tiro libre, esta vez, cobrado por Gauto, a los 44 del segundo tiempo. Un tema para revisar en la Selección, porque, si bien le llegaron muy poco, ceder dos goles de pelota quieta es un aviso para los rivales. .



Al final, pese al susto de los últimos minutos, Colombia logró una victoria importante, aunque se quedó algo corta en la diferencia de goles, tras el 6-1 de Ecuador a Bolivia, en el primer partido de la Copa. Fue un buen arranque y un buen primer paso hacia el sueño del título.



