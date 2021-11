Colombia, todos unidos por una victoria necesaria y obligatoria

Hay momentos en la eliminatoria al Mundial que ya no dan más espera. Momentos en los que ganar ya no es una opción retórica sino una obligación tangible. Momentos en los que eso de empatar ya no sirve mucho. La Selección Colombia llegó a esa frontera, último partido del año contra Paraguay, con intranquilidad, porque lleva cuatro partidos sin ganar, y no hacerlo ahora ya sería peligroso. Debe romper esa sequía, levantarse y agarrar esos tres puntos para recuperar confianza y algo de tranquilidad en su camino hacia Catar.



Ya de nada sirven los esfuerzos, los buenos partidos o los buenos planteamientos si los puntos siguen haciendo falta. Si se suma otra vez de a uno quizá no se llega. Por eso la única consigna es que este partido debe ser el de la reivindicación, el de romper esa rachita negativa de no ganar y hacerlo de nuevo para respirar, para tomar un nuevo aliento, terminar el año, ojalá, en zona de clasificación directa al Mundial, y seguir en la pelea. Lo dio Reinaldo Rueda con una frase corta y contundente: “Nos merecemos cerrar el año con un buen triunfo”.

A ganar, pero toca hacer goles...

Colombia Brasil por eliminatoria mundialista en Estadio Metropolitano. Cero a Cero. Foto: Vanexa Romero/El Tiempo

Y para ganar, toca solucionar ese complejo problema del gol, porque sin gol no hay mañana. Ya son cuatro partidos con el arco cerrado, 376 minutos, que es mucho tiempo para un equipo que está repleto de goleadores.



Pero hoy ya no importa tanto si el gol es obra de Duván o de Borja o de Borré, aunque eso sería vital para la confianza; en este momento límite toca apelar a la virtud de cualquiera, del que pueda penetrar en esa férrea pared y romper este mal momento del no gol. Que la meta cualquiera. Se necesita el gol, se necesita ganar: de rodillas Colombia ruega por volver a ganar.



Para eso, claro está, no se puede apelar solo a los ruegos. Hay que tener cierta tranquilidad, hay que contener la angustia, hay que elaborar. A Paraguay no se le va a ganar con buenas intenciones ni con milagros. Hay que agredirlo, hay que hacerle sentir que Colombia tiene autoridad en casa, que tiene armas. Hay que atacar.

Todos en Colombia confían en que vuelve el gol

Mateus Uribe y David Ospina Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Juan Guillermo Cuadrado sabe que hay fórmulas que deben potenciar en este partido para llegar al gol. “Por las bandas, con los delanteros que tenemos de gran calidad. Podemos hacer daño por cualquier parte siempre y cuando sigamos unidos y creyendo que el planteamiento táctico del ‘profe’ va a beneficiar a la Selección”, dijo.

La Selección rodea a sus delanteros, confía a ciegas en que hoy se destapan. Los han arropado en estos cuatro partidos sin abrazos y los van a ayudar para que se rompa ese muro. “Sabemos de la calidad de nuestros delanteros, de nuestros volantes ofensivos, lo que es estar acá en la selección y no poder marcar. De todos modos estamos tranquilos, porque en cualquier momento se dará el gol y la portería se abrirá. Lo más importante es que ellos sientan el respaldo que le damos”, dijo Daniel Muñoz, que es un aporte clave en la búsqueda de sumar volumen ofensivo.



No estará Wílmar Barrios, y eso es como perder un pulmón. Reinaldo Rueda tiene ese principal problema, elegir el pulmón de reemplazo. También deberá escoger qué delantero elige, si repite con Zapata o se la juega con Borja, y tendrá que decidir si arranca con James o lo guarda como arma secreta. o si mejor juega Borré. Todo eso hace parte de la estrategia, de los secretos de un plan que ahora sí debe ser perfecto, contra un rival que, se sabe, lucha, pelea y también está muy necesitado.



Llegó el partido límite, la frontera entre seguir soñando o alejarse del sueño. Es la hora de ganar y Colombia ruega por esa victoria.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

